Beki, tibo love na love ni Coco

Tiyak na mamahalin din ng LGBT community ang Ang Panday ni Coco dahil binigyan sila ng importansya sa kuwento ng pelikula.

Si Coco ang producer at direktor ng Ang Panday at base sa napanood namin, hindi siya nagtipid dahil malalaki ang lahat ng mga eksena.

Hindi madali ang mag-shooting sa Divisoria at sa Tondo pero nagawa ito ni Coco na walang takot na tumakbo sa kahabaan ng C.M. Recto Avenue na punumpuno ng mga tao.

Impressive ang black and white opening scene ng Ang Panday na pinalakpakan ng audience.

May special participation sa pelikula sina Jeric Raval, Jaclyn Jose at ang mga artista na malapit sa puso ni Coco, kasama ang mga character actor na hindi na aktibo sa pag-arte pero binigyan niya ng second chance.

Pagkatalo ni Mariel dinamdam nang husto ni Kylie

Si Mariel de Leon ang official representative ng Pilipinas sa 57th Miss International na ginanap noong November 14, 2017 sa Tokyo, Japan.

Hindi pinalad na manalo si Mariel na may voluptuous body dahil ayon sa ilang mga beauty pageant observer, maliliit ang body frame at mukha ng mga nananalo sa Miss International kaya hiningi namin ang opinyon ni Kylie bilang siya ang Miss International noong nakaraang taon.

“Ganoon ba ‘yon? Feel ko yes and no. May mga nanalo naman na hindi maliit ang mukha o small ‘yung frame pero depende pa rin siguro sa pag-project nu’ng girl at pakikihalubilo sa other candidates at staff ng Miss International.

“‘Yung Indonesia kasi is strong contender from the beginning pero iba rin kasi ‘yung taste ng Japan. So dapat makuha mo rin kung ano ‘yung gusto nila,” ang opinyon ni Kylie na umamin na nasorpresa nang siya ang manalo.

“I really wanted to win pero hindi ko talaga in-expect. Sobrang gulat, same feeling nu’ng tinawagan ako at tinanong kung gusto ko na mag-Panday na ha, talaga ba? Thank you.”





Ipinagtapat ni Kylie sa Abante ang ma­tinding kalungkutan na naramdaman nang makita niya na wala ang pangalan ni Mariel sa listahan ng Top 15 candidates.

Kabilang sa mga hurado si Kylie kaya ikinabigla nito na wala ang pangalan ni Mariel. Sinabi ni Kylie na dahil sa sobrang lungkot, parang ayaw na niya na lumabas sa stage na malabo na mangyari.

Kaila­ngan ni Kylie na gawin ang kanyang farewell walk at ipasa ang Miss International crown sa successor niya, si Kevin Lilliana ng Indonesia.