Beki Fil-Am nahalal na California mayor

Sa unang pagkakataon, mayroon nang alkalde ang San Diego City sa California, US na hayagang sinabi na bahagi ng LGBTQ community.

Nanumpa na ang 42-anyos na Filipino-American na si Todd Gloria bilang ika-37 alkalde ng San Diego. Kasama niyang nanumpa ang mga kasapi ng 73rd San Diego City Council.

“A city where a Native American, Filipino, Puerto Rican gay guy just became your mayor,” bigkas ni Gloria, habang nagpapasalamat sa mga bumoto sa kanya.

“I know we can build a San Diego for all of us. Let’s get to work,” aniya pa, sa isang ulat.

Si Gloria ay dating assemblyman para sa 78th State Assembly District ng California, City Councilman, Interim Mayor noong 2013.

Nangako ang bagong alkalde na sesentro sa racial justice, maninindigan para sa Black Lives Matter movement, dadagdagan ang suplay ng pabahay, at patuloy na lalabanan ang climate change. (SDC)