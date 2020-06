Beki boss, 19 pa kinasuhan sa `Wag Mashokot’ protest

Tinuluyang kasuhan ng Manila Police District- General Assignment and Investigation Section (MPD-GAIS) ang 20 miyembro ng lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) na unang inaresto sa isinagawang kilos protesta na may temang `Makibeki, Wag Mashokot’ kontra sa Anti-Terror Bill kamakalawa sa Mendiola, Maynila.

Sinampahan ng kasong paglabag sa BP 880 at Art.151 in relation to RA 11332 ang mga suspek sa pangunguna ni Rey Kristoffer Salinas, 23 na tumatayong national spokesperson ng Bahaghari , isang grupo ng mga LGBT, dahil sa pagsasagawa ng kilos protesta ng walang permit at paglabag sa health protocol kaugnay sa pagbabalewala sa social distancing at sa ibinabawal na mass gathering.

Kabilang pa mga kinasuhan sina Andy Lamac-lamac, 35; Meky Lamac-lamac, 30; Kim Vinzar Lamiana,22; Nihemiah Hipos,21; Joan Salvador,40; Marya Liwliwa,27; Rogelio Feguro,Jr. ,23; Ronel Artisuelas, 32; Joan Bernadette Paz , 29; Ma.Christina Madlangbayan, 22; John Marc Lao Santos, 22; Aljohn Estilliela,23; Andrew Zarate,32; Gwyneth Pacyaya,19; Mark Daniel Bolima, 22 at tatlo pang menor de edad kasama ang isa pa na pawang kabilang sa Bahaghari na sumama sa Pride march .

“The leadership of MPD will not allow these destibilizers to continue with their desire to create havoc, especially today wherein we are facing a pandemic,” ayon kay MPD Director PBGen Rolando Miranda.

Kailangan umano ngayon ay kooperasyon at disiplina ng bawat isang mamamayan.

Una nang dinampot ang mga suspek kamakalawa ng alas-11:40 ng umaga sa Mendiola nang biglang magsama- sama at magsagawa ng kilos protesta mula sa Morayta , Maynila.

Samantala, iginiit naman ng Bayan Muna na palayain ang mga inaresto sa paniniwalang wala umanong nilabag na batas.

Plano ng kampo ng tinaguriang `Pride 20’ na kasuhan ang mga pulis na dumakip sa kanila sa umano’y marahas na tugon ng mga awtoridad sa kanilang protesta sa Maynila noong Biyernes. (Juliet de Loza-Cudia)