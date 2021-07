Beetroot salat para sa gustong maging healthy

Ang beetroot ay hindi karaniwang tumutubo sa ating bansa pero makikita ito sa mga supermarkets.

Nagsimula ang halamang ito sa Mediterranean, at naikalat na lang sa buong mundo ng mga biyahero.

Napakayaman nito sa nutrients at mainam na pinagkukunan ng fiber, folate o vitamin B9, manganese, potassium, iron at vitamin C. Ang beetroot at ang juice nito ay nakakatulong para sa mainam na blood flow, pampababa ng blood pressure at nakakapagpalakas ng katawan. Huwag ka lang magugulat kung magkukulay pula ang iyong wiwi.

Ginagamit ito kadalasan na pangsahog sa salad. Ang lasa niya ay parang lupa at medyo mapakla, pero merong beet root na medyo matamis. Kung gagamitin sa salad, maganda ang kanyang kumbinasyon sa ibang kalahok sa salad. At kung papakuluan mo naman, mas mainam na lagyan ng asin ang tubig, na parang nagpapakulo ka ng pasta, at dagdagan ng 1/4 na tasa ng red wine vinegar.

Narito ang paraan ng paghahanda ng Beetroot with Horseradish Sauce:

500 gramo ng beetroots na binalatan at niluto

1 tasa ng heavy cream

1-3 kutsarang nakaboteng hot horseradish cream na pampalasa

Wasabi

1-3 kutsaritang sariwang luya na ginadgad

Asin na pampalasa

Puting asukal na pampalasa

Sariwang lemon juice na pampalasa

1/2 hanggang 1 tasang walnuts o pecans na bahagyang tinusta at icha-chop.

Hiwain ang beetroots at ilagay sa serving dish. Sa isang maliit na mixing bowl, paghaluin ang horseradish, luya, asin, asukal, lemon juice at kalahati ng walnuts. Dagdagan ng konti ng pampalasa. Ilagay sa ibabaw ng beetroot ang dressing at ang natitirang mani.

Kung nais mo naman ng simple lang, subukan ang Egyptian Style Beetroot. Kailangan mo lang ng:

500 gramo ng nilutong beetroots

3-4 kutsarang extra virgin olive oil

Asin na pampalasa

1/2 hanggang 1 kutsaritang ground cumin, na bahagyang tinusta

2 bawang na binalatan at tinadtad

Hiwain ang beetroots ng tig-1/2 pulgada at ilagay sa serving dish. Sa ibabaw, lagyan ng olive oil. Lagyan din sa ibabaw ng bahagyang iodized salt at cumin. Lagyan din sa ibabaw ng tinadtad na bawang. Ready na ang inyong beetroot salad!