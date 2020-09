Beerhouse, bar babantayan ng PNP

Ipinagutos ni Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lt. Gen. Guillermo Eleazar sa mga police commanders ang mahigpit na pagbabantay sa mga beerhouse at mga bar sa kani-kanilang nasasakupan dahil sa mayroon umanong ilan na nagbubukas nang hindi awtorisado.

Ayon pa kay Eleazar, nakakaalarma ang sitwasyon matapos na may mga ulat na mayroong mga beerhouse at bar ang nagsisimula ng tumanggap ng mga costumer na posibleng maging dahilan ng hawaaan ng COVID-19.

“Based on the guidelines issued by the IATF-MEID, the operation of beerhouses, bars and other similar establishments are still prohibited under the Modified General Community Quarantine, and much more under the General Community Quarantine,” paliwanag ni Eleazar.

Matatandaang nito lang nakaraang linggo ay limang banyaga at 34 na iba pa ang nahuling nag-iinuman sa loob ng isang bar sa Makati City habang nito lang Sabado ay nasa 100 katao ang inaresto sa isang bar naman sa Quezon City dahil sa paglabag sa quarantine protocol.

“We are not discounting the possibility that similar unauthorized operations of beerhouses, bars and similar establishments are also happening in the provinces, particularly in urban areas. That is why our commanders on the ground should regularly check on these establishments,” saad ni Eleazar.

Mayroon namang ibang bar ang pinapayagang magbukas subalit ang focus ng operasyon nito ay magsilbi ng pagkain at bawal ang paglalagi nang matagal sa lob ng establisimento. (Edwin Balasa)