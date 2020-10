Beep cards kontra sa national ID?

Marami ang natuwa mga tropapips sa Philippine Identification System (PhilSys) dahil pag-iisahin nito ang lahat ng ID na iniisyu ng pamahalaan na kung tawagin ay national ID. Dahil dito, mababawasan na nga naman ang pampasikip sa mga pitaka at wallet. Pero may panira sa naturang plano–ang mga Beep card.

Sa ngayon, sinasabing “boluntaryo” ang pagkuha ng national ID pero may mahigit 30 lalawigan na magiging prayoridad na pagbibigyan ng national ID. At kabilang daw sa mga prayoridad ay iyong mga nahihirapang makakuha ng anumang ID na iniisyu ng gobyerno.

Sa ngayon kasi mga tropapips, dedma ka kung makikipagtransaksiyon sa gobyerno, tulad sa mga bangko, kung wala kang maipapakitang ID na inisyu ng gobyerno. Kung minsan nga, parang lokohan pa sa pagkuha ng ID dahil hahanapan ka muna ng ID bago ka bigyan ng ID.

Aba’y paano ka nga kukuha ng ID kung wala kang ID? Kaya kailangan, mayroon kang ID. Pero paano ka kukuha kung hahanapan ka ng ID? Ewan ko ba.

Ang isa natin kurimaw na allergic sa signage na “No ID, No Entry,” hindi raw bababa sa lima ang ID sa wallet niya. Kaya kahit wala raw siyang pera, mukha pa rin siyang laging “paldo” o maraming pera. Mayroong kasi siyang barangay ID, voter’s ID, postal ID, driver’s license ID, TIN, SSS at iba pa.

Sa PhilSys, isang ID na lang at may nakatokang numero sa’yo na siyang gagamitin mo na habang buhay ka; pati ang mga resident aliens. Ang kailangan mo lang ay magpatala sa mga awtorisadong ahensiya ng pamahalaan tulad sa Philippine Statistics Authority, na siyang mamamahala sa datos ng PhilSys.

Bukod sa ninipis ang wallet mo, ang national o PHL ID na lang ang gagamitin mo sa pakikipagtransaksiyon sa lahat ng ahensiya ng gobyerno at maging sa pribado kompanya. Kaya kahit sinasabing “boluntaryo” sa ngayon ang pagkuha o pagpapatala sa PhilSys, kailangan din na kumuha nito dahil pagdating ng panahon, wala nang ibang ID na tatanggapin sa pakikipagtransaksyon sa gobyerno at iba pang tanggapan tulad ng bangko, kung hindi ang national o PHL ID.

May ibang atubili na kumuha nitong national ID dahil sa pangambang mas madaling mamomonitor ng gobyerno ang galaw mo o pakikipagtransaksiyon mo. Mairerekord kasi ang bawat gamit mo ng ID. Pero hindi naman daw gagamitin sa kalokohan at hindi rin puwedeng ilabas ang lahat ng impormasyon na papasok sa PhilSys. ‘Yon ang sabi sa batas.

At kung paninipisin nga ng PhilSys o national ID ang wallet at pitaka, aba’y iba naman yata ang gustong mangyari ng kompanyang nasa likod ng automated na bayaran sa pamasahe na gamit ang Beep card. Mantakin n’yo mga tropapips, sinasabing ibang Beep card daw ang nakatoka sa pagsakay sa MRT at LRT, at iba rin ang Beep card sa mga modern jeep, at iba pa ang Beep card sa EDSA Busway.

Base sa mga lumabas na ulat, P180 ang bayad sa EDSA busway na may “load” na P100, at P80 ang pinakabayad sa mismong card. Sa Beep card sa modern jeep, P150 raw ang presyo na may “load” na P50, kaya papatak na P100 ang mismong card. Ang isa nating kurimaw na sumasakay sa MRT, sinabing nakabili siya noong Beep card na P50 ang presyo, bukod pa sa ipinalagay niyang “load” na P100.

Sa tatlo Beep card, ang pinaka-una eh ang Beep card sa MRT na ginagamit din sa LRT. Kaya tiyak na marami sa mga sumasakay sa EDSA busway eh dating sumasakay sa MRT at mayroon nang Beep card.

Kaya kung hindi ba naman maituturing na “pananamantala” ang sitwasyon ngayong may COVID-19 pandemic, bakit hindi na lang hayaan magamit at malagyan ng load ang Beep card ng MRT/LRT, at magamit sa Edsa busway at modern jeepney.

Ibig nating sabihin, gawing “universal” ang gamit ng Beep card sa lahat ng public transpo at hindi tatlong klase pa ang kailangan bilhin pero iisa lang naman ang nag-ooperate ng sistema.

Kung tutuusin, maganda rin sana kung Beep card na ang pambayad sa mga Grab car o taxi, at maging sa toll para wala nang abutan ng bayad. Pa-tap-tap na lang.

Ipinatigil na ni President Mayor Digong Duterte na ibenta ang Beep card sa Edsa busway at nais niyang libre dapat ang card. Pero hindi yata naibulong sa kaniya na may Beep card din ang mga modern jeep at MRT. Malamang kapag nalaman niya ito, mapapamura na naman siya sa telebisyon at sasakit ang ulo. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”