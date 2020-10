Beep card ibigay ng libre – Duterte

INIUTOS ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing libre para sa commuters sa Metro Manila ang beep card na sinimulang ipatupad sa mga bus na bumibiyahe sa EDSA.

Sa kanyang mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi, hindi nagustuhan ng Pangulo ang biglaang implementasyon ng beep card ng Department of Transportation (DoTr) na aniya ay kulang sa information campaign kaya maraming mahihirap na commuters ang hindi nakabili nito at nakasakay ng bus.

Kakausapin aniya nito si DOTr Secretary Arthur Tugade sa susunod na pagpupulong para pag-usapan na gawing libre ang beep cards sa publiko.

“Give the card free. I would like to talk to Secretary Tugade next meeting because I would raise the possibility of giving if free,” anang Pangulo.

Naaawa siyang malaman na maraming commuters ang eksakto lang ang pera kaya hindi nakabili ng beep card para makasakay sa bus na gumagamit na ng cashless payment system .

Sinabi ni Pangulong Duterte na bilyon-bilyong piso ang napupunta sa korapsiyon subalit ang beep card ay pababayaran sa mga ordinaryong mamamayan.

Card lang naman yan, ibigay na yan ng libre. Bakit pabayaran pa? We have been wasting so many billions to corruption tapos yan hindi maibigay?,” dagdag ng Pangulo.

Inatasan din ng Presidente ang DOTr na maglabas ng mga abiso na maiintindihan ng mga tao sa halip na ipalabas ito sa mga pahayagang English at ginawa pang mabilisan kaya maraming commuters ang nasorpresa.

” Ayaw kong makita sunod na you have failed to make provisions for this. You have to have extra beep diyan.

Magbigay kayo ng card na hindi mag-beep. Okay na yan basta pasakayin nyo ang mga tao,” wika ng Pangulo.(Aileen Taliping)