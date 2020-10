Beep, beep tabi muna!

Para lalo pang pigilan ang pagkalat ng coronavirus, ipinatupad simula Oct 1 ng Department of Transportation (DOTr) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng cashless system sa mga public bus ng EDSA Busway. Eto ay para iwasan ang pagsasalin-salin ng pera sa pagitan ng pasahero at ng drayber/konduktor.

Sa dami ng mga cashless systems, napili ng Mega Manila Consortium (ang operator ng EDSA Busway/Carousel) ang Beep Card, ayon sa kuwento ni DOTr Asec Goddes Hope Libiran. Dahil daw karamihan ng sumasakay sa kanilang mga bus ay nanggagaling sa MRT, pinili nila ang parehong AFCS (auto fare collection system) na ginagamit ng LRT1 at MRT-3 – Ang Beep TM Cards. Ginagamit din ito sa Point-to-Point buses at modernong jeepney.

Madali daw naman kasing gamitin ang Beep. Kapag may load ang card, itatapat lang eto sa fare collection machine ng bus, at bayad ka na; walang physical contact sa pagitan ng pasahero, drayber at konduktor.

Apat na taon ang validity ng Beep card. At madali rin mag-load sa mga istasyon ng LRT / MRT, tindahan ng FamilyMart at Ministop, at mga Bayad Centers.

Nakakakuha rin ng Beep card sa mga isyasyon ng HM Transport (Alabang Town Center and Market! Market!); BGC Bus (EDSA, Market! Market!, Bonifacio One Technology Tower); at RRCG (Alabang Town Center, Greenbelt 1, Greenbelt 5, Star Mall Alabang, at Starmall Shaw).

Pero nagkagulo noong unang araw ng implementasyon. Nagulat pa ang mga ordinaryong mananakay dahil may bayad pala ang Beep card, bukod doon sa pamasahe. Umabot kay DOTr Sec Arthur Tugade na binibili ng mga pasahero ang Beep card sa presyong P30-50 bawat isa.

“Malaking bagay para sa mga ordinaryong manggagawa ang P30-P50 na ikakaltas para bayaran ang card ng Beep. Pasahe din ‘yun. Dapat libre lang ang card,” sabi ni Sec. Tugade.

“Ang mga pasahero ng EDSA Busway ay mga ordinaryong manggagawa na kababalik pa lang sa kanilang mga trabaho. Hindi na dapat ipakargo pa sa kanila ‘yung presyo ng beep card, bilang karagdagan sa pamasahe nila araw araw,” dagdag pa ni Tugade.

Nanawagan si Tugade sa AF Payments Inc (AFPI), ang grupong may hawak ng Beep Card, na huwag nang singilin ang presyo ng card. Ang AFPI ay joint venture ng Ayala group at First Pacific group. Sagutin na lamang nila ang halaga ng Beep card bilang public service nila.

Sumagot ang AFPI na wala silang kikitain kung tatanggalin ang P80 singil sa pagbili ng beep card. Kaya tinanggihan nito ang pakiusap ni Tugade.

Kaya matapos ng 4 araw na pagpapatupad, ititigil muna ng DOTr ang sapilitang paggamit ng beep card sa Edsa Busway sa Lunes, Oct 5, hanggang sa maresolba ang problema.

Tatanggapin na ulit ang cash payment sa pagbili ng ticket. Ang mga tatanggap ng bayad ay pagsusuotin ng face shield, face mask at gloves upang hindi mahawaan ng covid-19.

Samantala, ang mga nakabili na ng beep card ay maaari naman etong gamiting pambayad ng pamasahe sa EDSA Busway.

Maghananap naman ang Mega Manila Consortium ng bagong AFCS provider na may mas maganda sanang solusyon.

Beep, beep paraaa!