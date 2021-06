Beef mechado pinasarap sa taba ng baboy

Hindi pa ako nagsasalita, ang sabi ng tindero sa home-based carindera sa Quezon City, “ayan na si Ate na mahilig sa beef mechado.”

Sarap na sarap talaga ako sa mga niluto sa kamatis na pinaanghang ng bell pepper. Nang matuklasan ko nga ang goulash sa Slovakia na parang sinabawang mechado, hindi talaga ako matigil sa kakakain no’n.

Ang mechado ay nanggaling sa salitang mecha na ang ibig sabihin ay wick o sumisipsip sa likido tulad ng ginagamit na pang-apoy sa kandila. Pero alam n’yo bang ang tunay na mechado ay hindi lamang karne ng baka na hiniwang pa-cube? Ang tradisyonal na beef mechado mula sa Espanya ay sinusuksukan ang karne ng baka ng taba ng baboy.

Maaari rin namang gumamit ng baka na marbled o may mga taba taba sa pagitan nito. Yun nga lang, mas mahal kasi, kaya ang iba, taba ng baboy ang isinusuksok sa pagitan ng karne ng baka.

Habang niluluto ang bakang sinuksukan ng taba ng baboy, matutunaw ito at dadagdag sa linamnam ng baka.

Kailangan ng:

1 kilo ng karne ng baka – brisket, chuck roast, top o bottom round na hihiwain ng maliit na pakuwadrado

Back fat ng baboy

Patatas at carrots na hihiwaing pakuwadrado

1/4 tasa ng katas ng calamansi o lemon

Toyo

Tomato sauce o sariwang kamatis

Sibuyas

Bawang

Dahon ng laurel

Bell peppers

Mantika

Sabaw ng baka o beef stock

Asin at paminta

Hiwaan ng kaunti ang mga beef chunks sa gitna, na parang may pitaka, at isuksok ang mga taba ng baboy. Ibabad ang karne sa katas ng kalamansi o lemon na may toyo ng mga kalahating oras.

Igisa ang bawang at itabi muna. Igisa ang patatas at carrots. Itabi.

Igisa ang karne ng baka hanggang maging brown. Kung maaari ay paunti unti ang paggisa para malutong mabuti.

Ilagay sa kaldero ang ginisang baka at samahan ng sibuyas. Idagdag ang tomato sauce o ang mga hiniwang kamatis, lagyan ng kaunting tubig at haluin.

Dagdagan ng sabaw ng baka o beef stock (puwedeng 1/2 beef cube na hahaluin sa isang tasang tubig), 2 kutsarang pinagbabaran ng baka, dahon ng laurel at bell pepper.

Pakuluan at maya-maya ay hinaan ang apoy. Takpan at hayaang bahagyang kumulo ng 1 at kalahating oras habang hinahalo. Para naman mapabilis, sa halip na hinaan ang apoy at bahagyang pakuluan sa ordinaryong kaldero, maaaring ilagay ang karne sa isang pressure cooker at lutuin ito ng 30 minuto.

Kapag malambot na ang karne, doon lang idadagdag ang patatas at carrots.

Lagyan ng timplang asin at paminta. Handa na ang beef mechado!