Bebot sumali sa laro, binulaga ng engagement ring

Isang binata mula sa Tanza, Cavite ang naglagay ng twist sa nauusong parlor game na “sandok pera” challenge.

Dito idinaan ni Roldan ‘Dan’ Rivera, 26-anyos, ang marriage proposal sa girlfriend niya nitong bisperas ng Pasko 2021.

Sa Facebook, ipinost ni Kristine Rosales-Abbaspour ang mga larawan ng surprise proposal ni Dan sa kapatid ng nauna na si Rachelle Ann ‘Chel’ Rosales.

Sa una, makikitang nakapiring si Chel at sumasandok ng mga salaping papel sa isang lalagyan. Tapos nang alisin niya na ang piring, doon niya na nakitang nakaluhod sa harap niya si Dan hawak ang alok na engagement ring.

Inilagay ni Dan ang engagement ring sa loob ng isang rosas.

Bukod dito, suot ni Dan ang isang statement t-shirt na may tanong na, “Will you marry me?” Matapos umoo ni Chel ay nagsuot na rin siya ng statement t-shirt na nakasulat ang, “I said yes!”

“May nanalo na!” bulalas ni Kristine sa nasabing FB post, kalakip ang hashtag na “Sandok Pera Challenge.”

“Hindi lang pera kundi singsing ang nakuha niya. Congratulations Chel and Dan! So happy for the both of you,” aniya pa.

Napag-alaman na sa darating na Pebrero o Marso ngayong taon ang target na kasal nina Dan at Rachel, na limang taon nang magkasintahan. (Issa Santiago/Riley Cea)