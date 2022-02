Bebot namuhay ala-aso naging milyonarya

Nag-resign na sa kanyang trabaho ang isang babae sa Texas para mamuhay bilang isang aso.

Kumikita ngayon ng £700,000 o P50 milyon si Jenna Phillips, 21 taong gulang, sa paggawa ng video bilang aso sa kanyang OnlyFans account.

Matapos naman ma-ban ang kanyang unang TikTok account, gumawa ulit siya ng panibagong account na mayroon nang 205.6K followers.

Ang pera ay nakukuha niya sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga kahilingan ng mga partikular na subscriber.

Kabilang sa kanyang mga ginagawa ay ang pagtahol, paggulong sa sahig, paghabol ng bola, at iba pang aktibidad na ginagawa ng aso.

Ayon kay Jenna, matagal na niyang pakiramdam na isa talaga siyang aso ngunit hindi sa sekswal na paraan noong una.

“I feel like a dog. I just want to roll around, play fetch, get head scratches, run around and play. All of that,” kuwento ng babae.

“I have always acted like a puppy, but not in a sexual way at first. I used to pretend I was a puppy when I was growing up. I really love praise. I love hearing ‘good girl’. It makes my heart melt every time,” pahayag niya pa.

Sa kanyang dalawang taon bilang isang optician, nagsimula si Jenna ng isang OnlyFans account kung saan nag-post siya ng karaniwang X-rated content sa unang 18 buwan.

Ngunit nang makilala niya ang dalawang lalaki sa Chicago na nagsabi sa kanya tungkol sa “pup play scene” dito na niya napagpasyahan na gawin itong content.

Ang “pup play” ay isang uri ng adult role-play kung saan magpapanggap ang isang tao bilang aso upang magpakita ng submissive characteristics sa isang dominant character na tao. (Sherrylou Nemis)