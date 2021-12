Bebot nagbuntis sa atay

Kakaibang pagbubuntis ang nangyari sa isang ginang sa probinsya ng Manitoba sa Canada dahil sa halip na sa matris ay sa atay nabuo ang sanggol.

Ayon kay Dr. Michael Narvey, neonatologist ng Children’s Hospital Research Institute, pambihirang ectopic pregnancy ang nangyari sa 33-anyos na babae.

Ang ectopic pregnancy ay kapag sa labas ng uterus o matris nabuo ang fetus. Pero pambihira raw na nangyayari na sa atay napupunta ang fetus.

Nabatid na may 49 araw na nang huling magkaroon ng buwanang dalaw o regla ang babae. Ang ginang ay isinugod sa pagamutan dahil sa pagdurugo sa nakalipas na 14 araw.

Natuklasan ng doktor, matapos na suriin ang situwasyon ng babae, na nabuo ang baby sa atay nito.

Ipinost ng doktor ang kanilang natuklasan sa TikTok, kung saan kumalap na ang video ng 7.8 milyong views at lampas 847,000 likes.

“I thought I had seen it all,” punto ni Dr. Narvey.

“What they find in the liver is this: a baby. She had an ectopic pregnancy in the liver.”

“We see these sometimes in the abdomen, but never in the liver. This is the first for me,” kuwento niya pa.

Ayon sa datos ng National Center for Biotechnology Information, mula 1964 hanggang 1994 ay mayroon lang 14 kaso ng ectopic pregnancy sa buong mundo.

Ipinaliwanag ni Narvey na posibleng nagpang-abot ang egg at sperm, naglakbay sa labas ng ovary, at na-implant sa peritoneum, dahilan para sa atay ito mabuo.

Kinailangang i-abort ng mga doktor ang sanggol sa atay para hindi anila malagay sa peligro ang buhay ng ina nito.

Nalaman na noong 2012, isang kaso ng ectopic pregnancy sa atay ang naitala sa Journal of Emergencies, Trauma, and Shock.

Ito ay nangyari sa India, kung saan umabot sa 18 weeks ang buhay ng fetus sa atay ng nanay. Namatay ang babae dulot ng komplikasyon at labis na pagdurugo habang inooperahan siya para alisin ang fetus.

Isang 27-anyos na ina rin sa Vietnam ang nasawi noong 2007, dahil rin sa 23 week old na fetus na nabuo rin sa kanyang atay. (Juliet de Loza-Cudia)