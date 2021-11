Bebot nag-selfie sa bangin, bumulusok

Nasawi ang isang babaeng Belgian nang bumulusok ito sa bangin na may lalim na 100 talampakan matapos mag-selfie.

Ayon sa ulat, kinilala ang biktimang si Zoe Snoeks, 33-anyos.

Bago ang insidente, batay na rin sa report at pahayag ng kanyang mister, nakagawian na nilang mag-asawa ang maglakbay sa mga magagandang tanawin gamit ang kanilang camper kasama ang alaga nilang aso.

“Since the pandemic, it was our little thing to drive across Europe in our van and take beautiful photos,” kuwento ng mister.

Hanggang sa mapadpad sila sa isang village sa Nadrin, Luxembourg nitong Martes kung saan habang abala si Zoe sa pag-selfie ay nadulas ito at nahulog sa Ourthe River.