Bebot 17 taong di nagpagupit ng buhok

Ibinigay bilang donasyon sa charity ng isang 30-anyos Virginia woman ang ipinagupit niyang buhok na umabot sa 6 feet at 3 inches.

Kinilala sa Guinness World Record ang buhok ni Zahab Kamal Khan na pinakamahaba sa mundo.

Nalaman na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagpagupit ng buhok si Khan mula noong siya ay 13- anyos.

Nabatid kay Khan, na isang professional squash sa Pakistan, na hinikayat siya ng kanyang tatay na itigil na ang pagpapaputol ng buhok noong siya ay edad 13 kung gusto niyang kilalanin sa Guinness.

Nakipag usap umano si Khan sa Guiness na nagsiaimula na rin sa bagong record category kaugnay sa pinakamahabang buhok na ibinigay ng indibiduwal sa charity.

Ang buhok ay idinonate sa charity na gumagawa ng wig para sa mga batang may sakit na pagka wala ng buhok.

“I’m kind of nervous and excited to see my short hair, but I’m going to miss my hair,” ayon kay Khan. (Juliet de Loza-Cudia)