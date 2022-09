Beauty queen type ‘agawin’ si Dwight kay Kim

Naloko na! Ang nagagawa nga naman ng kasikatan, lumalapit ang tukso! Hahaha!

Nasa limelight ngayon ang basketbolistang si Dwight Ramos dahil sa angas na ipinakita nito sa paglalaro para sa team Gilas Pilipinas.

Marami ang ngayon pa lang siya nakilala, at isa na nga yata dito si Miss Araneta City Francesca Taruc. Nagparamdam siya ng paghanga kay Dwight, na nagdiwang ng 24th birthday nitong Biyernes, September 2.

Binati ni Francesca si Dwight sa kanyang Facebook account. At sa comment section ay naghalo na ang balat sa tinalupan. Hahaha!

“Gilas Pilipinas siya, Binibining Pilipinas ako. Hmmm…coincidence? Hahaha!

“24 years old siya today, 24 ako. Binibini 24 ako, Player #24 siya. Wala ako sinasabing coincidence ate ha,” paghaharot ni Taruc.

Kung titingnan ang portfolio ni Francesca, girl of your dreams ang dating. Beauty queen, TV host, vlogger, model. Napakaganda.

Kaso girl, may dyowa na si Dwight. Ang volleyball player na si Kim Kianna Dy. Bet mo ma-spike? Hahaha!

Kaaliw nga ang mga netizen sa comment section ng post ni Taruc.

“Ayyy proud malandi yarn.”

“Kianna is waving hahahahahaha.”

“Kapag ikaw nasampal ni KKD, 24 days kang tulog.”

“Basketball player siya, Volleyball player yung isa. Anong silbi ng pagiging Bb. Pilipinas mo pag tinamaan ka ng bola sa mukha?”

“Lols, nag-greet lang pero trying to flirt ‘yung mga replies mo sa mga comments. Sikat ka po at isang beauty queen, you’re not just an ordinary person para mag eme2. Be a good role model po sana! God bless!”

“I admire Dwight for his looks and skills but i know how to set boundaries. I respect his relationship with KKD, sana ikaw din.”

Alam mo na, Francesca. You’ve been warned. Hahaha! (Batuts Lopez)