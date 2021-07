Beauty queen kinilala sa QC

Pinarangalan ng Quezon City local government unit si Samantha Bernardo dahil sa nagawa niyang pagsungkit ng first runner-up spot sa Miss Grand International 2020.

Nagpasalamat naman si Samantha sa pagkilala sa kanyang social media account.

“Humbled and honored to receive an award from Quezon City Hall, Philippines! Thank you so much for recognizing my efforts and sacrifices in @bbpilipinasofficial and @missgrandinternational,” aniya sa kanyang Instagram account.

Nasungkit ng pambato ng Pilipinas ang first runner-up title sa Miss Grand International. Sa coronation night ng international pageant, itinanghal si Bernardo na runner-up kay Abena Appiah ng Amerika, na nanalo ng korona.

Maganda ang naging sagot ng Pinay sa kanyang speech nang makapasok sa top 10 ng pageant.

“As we face the CO­VID-free world, join me as we work together in mending our conflicts and focusing on what truly matters. We are living under one sky. So, let us all these peacefully where love is our language,” sabi ng 27-anyos na Pinay tungkol sa pakikipaglaban sa pandemya.

Pagdating sa question and answer portion sa top 5 ng pageant, pare-pareho silang tinanong kung pipiliin ba nilang i-shut down ang bansa dahil sa pandemya o buksan ang ekonomiya.

“I will always choose the people. Because without its people, a country will never be a country. We will never be the Philippines without Filipinos, you will never be Thailand without Thais. So, it is a must that we should take care of our people first.”

Idinaos ang coronation night ng pa­geant sa Bangkok, Thailand. Wala pang Pinay na nananalo ng Miss Grand International crown. (Kiko Cueto)