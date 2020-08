Beauty ni Klea bet ni Andre

Mukhang bet ni Andre Paras si Klea Pineda, ha! Sa latest episode kasi ng ‘Shout Out Andre’ na guest si Klea, napag-usapan nila ang tungkol sa goal ni Klea na makasali sa beauty pageants.

“Ang daming nagsasabi sa’kin before pa na sumali raw ako sa pageants and yeah, gusto ko rin naman siya and nakakakaba siyempre at nakaka-pressure dahil ang dami sa social media na nagbibigay na sila ng year kung kailan ako sasali. Sinasabi nila 2021, 2022,” sey ni Klea.

At hinikayat nga siya ni Andre na ituloy ang pangarap niya.

“Kaya! Okay look, para ma-lessen ‘yung pressure mo, you’re smart, you’re tall, you can speak English and Tagalog fluently, you’re beautiful, and you’re smart,” papuri ni Andre kay Klea. (Dondon Sermino)