Beauty, Dimples nagpaligaya ng mga sundalo sa Lucena

Patuloy ang pagpapasalamat at pagbibigay-pugay ng ABS-CBN sa mga sundalong inaalay ang kanilang buhay para tulungan at protektahan ang mga Pilipino sa “Saludo sa Sundalong Pilipino” na ginanap sa AFP Southern Luzon Command (SOLCOM) Post sa General Guillermo, Nakar, Lucena City.

Halos 500 na miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ang kanilang mga pamilya ang nakasama sa araw na puno ng mga sorpresa, palaro, at papremyo, at pagkakaisa kasama ang ilang mga bituin at opisyal ng Kapamilya network.

Nanguna sa nakakatuwang palaro kasama ang mga bayani ng bayan sina Dimples Romana at Beauty Gonzalez ng “Kadenang Ginto” at sina Aljur Abrenica at Ejay Falcon na magsasama sa isang bagong teleserye sa ABS-CBN.

Samantala, song at dance number naman ang hatid ng “PBB Otso” Big Four Batch 2 na sina Andre Brouillette, Lou Yanong, Fumiya Sankai, at Yamyam Gucong, at ang “It’s Showtime’s” GirlTrends sa programa kasama ang hosts na sina Ahwel Paz ng DZMM at DJ Nikki ng MOR 101.9. Dumalaw rin ang ABS-CBN News reporter at anchor na si Jeff Canoy para magpasalamat sa kagitingan at katapangan ng mga sundalo na nasaksihan niya mismo nang magbalita siya mula sa giyera sa Marawi noong 2017.

Inihatid rin nina ABS-CBN chairman Mark Lopez, president at CEO na si Carlo Katigbak, at COO of broadcast na si Cory Vidanes ang pasasalamat ng buong network sa sakripisyo at serbisyong hinahatid ng mga sundalo.

Sama-sama namang nagsalu-salo ang mga sundalo, na pinangunahan ng SOLCOM commander na si Lt. Gen Gilbert Gapay at ang SOLCOM deputy comman-der na si B. Gen. Monico Batle, kasama ang kanilang mga bisita mula sa ABS-CBN sa pagtatapos ng programa. (Dondon Sermino)