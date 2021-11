Beautiful GF ni Bistek? Ayoko mag-assume na it’s me – Ruffa

Dahil ako ang kinukulit ng marami kung si Ruffa Gutierrez ba ang tinutukoy ni Kris Aquino na ‘beautiful girlfriend’ ngayon ni Herbert Bautista, kinulit-kulit ko rin ang former Miss World 1993 second princess.

It turned out na marami rin pala ang nangungulit kay Ruffa ng tungkol sa bagay na ‘yon.

In fairness, nagbigay naman ng statement si Ruffa tungkol doon para huwag na rin siyang kulit-kulitin ng mga nagtatanong.

Sagot niya, “Unang-una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mahal kong entertainment press at sa media, pati na rin sa iba pa, for thinking that I’m the ‘beautiful girlfriend’ Kris Aquino was referring to in her post. At least BEAUTIFUL ang tingin n’yo sa akin at hindi pangit.

“But seriously, why don’t they question Kris and ask who she was referring to or ask Bistek if he really does have a beautiful girlfriend and who this lady is?

“I can’t answer that and assume it’s me. That’s all for now.”

Well, tama nga naman si Ruffa, tanging si Kris, and also, Herbert, ang makakasagot sa bagay na ‘yon.

Anyway, miss na kaagad si Ruffa ng madlang pipol sa ‘It’s Showtime’ dahil nag-grand final na ang ‘Reina ng Tahanan’ segment kung saan ay ‘choose-gados’ sila nina Janice de Belen at Amy Perez.

Pero may announcement nga ang noontime show ng ABS-CBN na muli silang mapapanood ni Janice.

Sabi sa post ng ‘It’s Showtime’, “MOMkabogaPOLL Chikahan with Lady Ruffa Gutierrez and Lady Janice de Belen.”

In fairness, click kasi ang ‘tandem’ nina Ruffa at Janice sa ‘Reina ng Tahanan’, kaya gustung-gusto silang panoorin ng madlang pipol.

Eh, kahapon nga, simula na ng 12th year anniversary ng noontime show na pinangungunahan nina Vice Ganda, Ogie Alcasid, Vhong Navarro, Kim Chiu, Ryan Bang at iba pa.

Bongga!

BB ayaw nang makipagtalakan sa mga basher

‘Kaaliw si BB Gandanghari lalo na kapag nagla-live siya sa kanyang Instagram account.

Kamakailan ay nag-live siya. Nag-ayos at nagbihis si BB sa loob ng kanyang kotse.

Eh, may isang nag-comment na makalat sa loob ng kanyang kotse at imbes na mairita pa siya, blocked na kaagad ang netizen na ‘yon.

Well, tama naman si BB. Kesa sayangin niya ang oras niya sa pakikipagtalakan sa nag-comment na ‘yon, mas maganda nga namang i-block na lang.

‘Yun na!