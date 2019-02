Beato Fra Angelico, patron ng ‘Christian artists’  

Ginunita ng Simbahan kamakalawa ang Pista ni Beato Fra Angelico na iprinoklama noong 1984 ni Pope St. John Paul II bilang ‘Patron Saint of Christian Artists’. Ipinanganak ang sikat na miyembro ng Dominican Order sa Vicchio di Mugello sa Florence, Italy noong taong 1400.

‘Guido de Piero’ ang tunay na pangalan ni Fra Angelico, isang pintor mula pagkabata. Pumasok siya sa edad na 20 sa ‘Friary of San Marco’ at pinili ang religious name na ‘Juan’. Matapos ang siyam na taong pag-aaral, naordenahan siyang paring Dominikano taong 1429.

Nanatili si Padre Juan sa kumbento ni Sto. Domingo sa Florence kung saan namulat siya bilang artist sa mga obra ng Eas­tern iconographer sa kanyang pag-aaral ng mga Greek at Byzantine manuscript. Namalas ang kanyang galing sa sariling mga fresco sa loob ng monasteryo.

Sikat at kilala sa mundo ng sining ang ‘Annuciation’ at ‘Descent from na Cross’ ng pinagpalang pari na matatagpuan sa kumbento ng mga Dominikano sa Florence. Siglo XVI nang simulang tawaging siyang ‘Fra Angelico’ dahil sa mataas na kalidad at espirituwalidad ng kanyang mga gawa na itinuturing niyang ‘personal na paraan ng pagpapahayag at pagninilay’.

Ipinatawag ang malikhaing pari ng Santo Papa para sa ilang proyekto sa Vatican. Inalok siyang maging Arsobispo ng Florence ngunit tinanggihan ito ng mapagpakumbabang prayle. Makikita hanggang ngayon ang ilang obra ni Beato Fra Angelico sa Niccoline Chapel sa Papal Apartments.

Matapos magtrabaho para sa Pope, nagbalik ang masunuring pari sa kanyang lumang kumbento sa Fiesole kung saan siya hinirang na ‘Prior’ o pinuno ng maliit na monasteryo. Binawian siya ng buhay noong Peb­rero 18, 1455 at nalibing sa ‘Santa Maria sopra Minerva’ sa Roma.

Nang iprinoklamang pintakasi si Brother John of Fiesole at iakyat sa altar ni PJPII bilang ‘Beato Fra Angelico’ noong Oktubre 3, 1982 inilibas ng Vatican ang ‘Letter to Artists’ ng Banal na Papa na nagbibibigay-pugay sa sining sa buhay ng Simbahan para sa kapakanan ng sangkatauhan.

Sa nasabing liham ni St. John Paul II binigyan-diin ng Papa ang espesyal na ‘bokasyon’ o panawagan sa pagtataguyod ng kabutihan ng tanan: “Society needs artists, just as it needs scientists, technicians, workers, professional people — witnesses of faith.” Malaking serbis­yo, pamana at pabor ang handog ng mga artist sa sangkatauhan, aniya.

Sa beatification rites ni Fra Angelico sinipi ng Papa ang mga salita nito, “He who does Christ’s work must stay with Christ always.” Nararapat lang aniyang tawaging ‘pinagpala’ si Blessed John Fiesole dahil sa integridad ng kanyang buhay at ganda ng mga imahen na gawa nito, higit sa lahat, ang mga obra patungkol sa Mahal na Birhen.

Sa ‘Roman Missal’ mababasa ang panalagin ng Iglesia sa araw ng Pista ni Beato Fra Angelico: “O God, who called blessed John of Fiesole to seek your Kingdom in this world through the pursuit of perfect charity, grant, we pray, through his intercession that we may advance with joyful spirit along the way of love. Through Christ, our Lord. Amen”