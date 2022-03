Beach volleyball papalo sa Australia

SASABAK sa isang beach volleyball tournament sa Australia sina Cherry Ann ‘Sisi’ Rondina at ang national beach volleyball team sa darating na weekend.

Kasalukuyang nasa Brisbane ang national squad, pati ang men’s beach volleyball team, upang magsanay at magpalakas bago ang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa Mayo 12-23.

Inanunsiyo ng Volleyball Australia via Facebook nitong Lunes ang inaasahang paghampas ng national team sa Australian Beach Volleyball Tour Finals.

“WELCOME BACK. It’s been great to have Volleyball Philippines training with our #BeachVolleyball squads at Sandstorm Beach Volleyball in Brisbane! They’ll join our #Aussies at the Australian Beach Volleyball Tour Finals at Coolangatta this weekend,” sabi sa post. (Janiel Abby Toralba)