Bea todo bantay sa praktis ni Gerald

Going stronger, and stronger, and stronger ang relasyon nina Bea Alonzo at Gerald Anderson. Isang malaking ka-etchosan nga lang ang hiwalayan nila noong kasagsagan ng promo ng movie nina Gerald Anderson at Pia Wurtzbach.

Anyway, spotted si Bea sa Marikina Sports Center last Tuesday afternoon, kasama ang isang girlfriend. At siyempre, ang panonood sa praktis ng basketball ni Gerald Anderson ang rason kung bakit siya nandoon.

Si Gerald ay player ng koponan na Marikina Shoe Masters na kasali sa Maharlika Pilipinas Basketball League, na magsisimula na sa June 12.

Supportive girlfriend si Bea kay Gerald, ha! Na magkasama nga silang dumating, at siyempre magkasabay ring umalis.

Meaning, hindi nainip si Bea sa panonood sa praktis. Hindi siya yung tipo ng girlfriend na dadaan lang sa praktis, at after ilang minuto ay aalis na. Nag-stay siya from start to finish. Ganiyan ang pagmamahal.

Puring-puri rin si Bea ng mga tao sa Marikina, dahil sa kasimplehan nito. Ang kuwento, bigla nga raw dumami ang tao sa praktis na ‘yon ng Marikina Shoe Masters, dahil nabalitaan nga na nandun sina Gerald siyempre, at si Bea nga.

Well…