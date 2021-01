Bea tinawag na ‘daughter in law’ ng nanay ni Dominic

Sa sobrang ganda ni Bea Alonzo sa latest Instagram post niya, matamis na halik ang ibinigay sa kanya ng napapabalitang boyfriend niya ngayon na si Dominic Roque.

Pero siyempre, wish ng mga fan na i-reveal na kasi, o ilantad na nila ang relasyon nila. Lalo na at marami na rin naman ang boto sa kanila. Na huwag na nilang hintayin na maunang umamin sina Julia Barretto at Gerald Anderson, ha!

“I hope you’re having a GLOWING weekend. My nighttime skincare routine video is now up! Check out the link in my bio,” ang chika ni Bea, na kung saan ay makikita nga ang comment ni Dominic ng kissing emoji.

Sabi tuloy ni lorrainealcantara; “hahahhaa ayaw pa kasi i-reveal.”

sweet19_nickzai: “@dominicroque propose na kasi lalot daughter in law na ang tawag ni tita @lenaroque16 kay @beaalonzo.”

Oh, bongga, di ba? Well, true naman na botong-boto nga ang nanay ni Dominic kay Bea. At bakit naman hindi? Lahat na yata ng katangian na hinahanap ng isang lalake ay taglay ni Bea, di ba? (Dondon Sermino)