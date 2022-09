Bea Tiktoker na

Pinasok na rin ni Kapuso actress Bea Alonzo ang mundo ng TikTok.

“Give me a sign of welcome here on TikTok!! (heart emojis),” ani Bea na first timer sa naturang social media platform.

Sa una niyang upload sa TikTok, ipinakita niya ang kanyang fashion sense at galing sa pagrampa suot ang red OOTD.

Sa ikalawa namang video, sinayaw niya along with her mom ang famous song ni Charlie Puth feat. Jung Kook of BTS na “Left and Right”.

“Pati si mama nadamay ko!” caption ni Bea dito.

Umaasa si Bea na dadami ang magpa-follow sa kanya dito dahil newbie pa lang siya sa TikTok. Maaari nang i-follow siya sa @bybeaalonzo.

Kapansin-pansin na iisa lang ang kanyang pina-follow – ang boyfriend niya na si Dominic Roque. Malamang, ang bf niya ang magga-guide kay Bea kung paano makigulo sa mundo ng TikTok dahil mas nauna itong nagkaroon ng account dito.

Mapapanood din si Bea sa upcoming Pinoy remake ng Korean drama, ang “Start-Up PH” together with Alden Richards, Jeric Gonzales at Yasmien Kurdi. Magsisimula itong iere sa GMA sa Setyembre 26. (Batuts Lopez)