Bea super inggit: Maymay, Edward todo lambingan sa Norway

Nasa Oslo, Norway ngayon sina Bea Alonzo, Enchong Dee, at ang magdyowang (?) Maymay Entrata at Edward Barber. May show nga sila roon, at makikita sa Instagram story ni Bea ang matinding inggit.

Inggit kina Maymay at Edward, dahil sabi nga ni Bea: “Ang sweet po nila!”

Walang kamalay-malay sina Maymay at Edward na bini-video sila ni Bea habang nasa loob ng eroplano. Sina Maymay at Edward ay nakaupo next to Bea, kaya sa selfie video niya, itinaas lang niya nang konti ang camera/cellphone niya, at na-focus na nga ang dalawa sa likod.

Wow, sobrang busy ni Maymay sa pagkuha ng mga photo, video ng mukha ni Edward, ha! Habang si Edward ay parang busy lang sa pagbabasa.

Ramdam na ramdam mo nga ang pagkagiliw ni Maymay sa kaguwapuhan ni Edward. Aba, sobrang focus talaga siya sa mukha ng guwapong bagets.

Well, kahit sino naman sigurong babae, mababaliw talaga sa kaguwapuhan ni Edward. At hindi masama na kay Edward mabaliw si Maymay, lalo na at araw-araw naman silang magkakasama.

Pero, kainggit nga ‘di ba? Ang daming babae ang gustong makasama si Edward, pero si Maymay talaga ang mapalad.

Juday agaw-pansin ang pagrampa sa Busan Int’l Film Fest

Rampa kung rampa si Judy Ann Santos sa Busan International Film Festival, na kung saan ay magkakaroon nga ng world premiere ang pelikula niyang “Mindanao”, na dinirek ni Brillante Mendoza, kasama si Allen Dizon.

Part nga ng ICONS ang “Mindanao”, na bagong section sa international film festival na ito.

Siyempre, super proud ang husband ni Juday na si Ryan Agoncillo, na sumama ngang rumampa sa kanila sa red carpet. Eh kasi nga, ang bongga-bongga naman ni Juday habang rumarampa, dahil lutang ang kagandahan niya, ha! Hindi niya kinailangang magsuot ng bonggang gown, o makulay na gown, para mapansin.

Sayang nga lang at hindi kasali sa ‘competition’ ang “Mindanao”, dahil posible nga raw na mapansin talaga ang akting ni Juday.

Aba, kung si Allen Dizon nga na sanay na sanay na ring dumalo sa mga international film festival, at ilang beses na ngang nagwagi ng mga award bilang pinakamahusay na aktor, natulala rin kay Juday.

Kuwento ni Allen, may isang eksena sila ni Juday na nagtinginan lang sila, at parang natulala na siya sa husay ng mga mata ng aktres.

“Ang galing niya. Umaarte talaga pati pagtitig niya. Kahit ako natulala,” sabi ni Allen.

Anyway, birthday nga ni Bea sa Oct. 17, at sabi nga, parang si Enchong Dee ang palaging kasama ng dalaga sa mga special na araw na tulad nito, ha!

Ashley Ortega magpapasiklab

Ngayong Linggo ay muli nga tayong pabibilibin nina Chris Tiu, kasama ang Moymoy Palaboy, dahil sa kanilang pag-i-experiment sa “I-Bilib”.

At bongga dahil kasama rin nila ang mga batang sina John Kenneth “Dekdek” Giduco, Rein Adriano, Ralph Landicho, pati na sina Leane Bautista, at Ashley Ortega.

Ano ang mangyayari kapag binuhusan mo ng liquid oxygen sa barbecue with burning coal? What will happen if you remove the air from an empty bottle?

Saksihan ang “barbecue showdown: hot vs. cold” and “no air bottle”.

Is it possible to cook bacon without fire?

How can you make an elephant toothpaste?

Para sa Huling Hirit, ipakikita ni Ashley how to turn bread into something more fun and sweet…