Bea, Richard tuloy ang teleserye sa ABS-CBN

As of this writing (Monday morning ko ito ginawa dahil papunta ako ng Solvang, California para mag-shoot ng show ko for Abante News Online Facebook page), wala pa ring kasiguraduhan sa franchise renewal ng ABS-CBN, kaya may mga nae-excite sa balitang may malaking pagbabagong magaganap sa TV5.

‘Yung sinasabing makikilala na raw bilang ONEtv ang Kapatid network at ang hashtag na nila ay #ONEderful ay hindi raw matutuloy.

Mananatiling TV5 daw sila, pero hindi na rin kaya nila gagamitin ang hastag na #ONEderful?

Anyway, may mga artista ng Kapamilya network ang sinasabing lilipat daw sa TV5, pero karamihan daw sa tsikang ‘yon ay fake news lang.

Like si Bea Alonzo, paano nga naman siyang lilipat samantalang may nasimulan na siyang teleserye, ‘yung “Kahit Minsan Lang” with Richard Gutierrez?

Kahit nasa “FPJ’s Ang Probinsyano” ngayon si Richard, magre-resume pa rin daw ang taping ng teleserye na ‘yon na last year pa nila sinimulan at napakarami na rin nilang taping days na nagawa.

Actually, pinaghahandaan na nga raw ang pagre-resume ng taping ng “Kahit Minsan Lang” at may locations na rin sila kung saan sila magla-lock-in.

***

Paglipat ng Kapamilya reporter sa TV5, ‘di pa sigurado

May isang TV5-insider ako na nakatsikahan at tinanong kung narinig na ba nila kung sino-sino raw ‘yung mga taga-News and Current Affairs ng Kapamilya network na lilipat sa kanila?

“May mga naririnig din lang kami, Tito Jun, pero wala namang confirmation from the big bosses. Wala namang sinasabing ganoon.

“Same rumor na hihiramin din ng GMA 7 ang stars ng Kapamilya network.

“’Yung sinasabing mga taga-News and Current Affairs ng Kapamilya network na lilipat dito sa TV5, wala namang nagli-leak sa amin kung sino-sino sila.

“Not sure rin kung true ‘yon, Tito Jun,” sey ng kausap ko.

Pero ang true raw, may isang malaking production company na may blocktime deal sa isa pang TV network ang nag-ocular sa kanilang studios kamakailan.

“Hindi lang clear if show sa Cignal Cable or TV5, or baka naman magre-rent lang sila ng studios.

“Kasi maraming production house na nagre-rent ng studios ng TV5 at ginagamit sa mga shoot nila.

“Kasi, di ba, maraming studios ang TV5 na hindi naman nagagamit dahil wala naman kaming shows. So, pinare-rent ang mga ‘yon kasi sayang naman,” sabi pa ng kausap ko.

***

Singko ayaw gumastos sa mga bagong show

Ang dating head ng TV5 na si Direk Perci Intalan ay hindi raw totoong mamamahala uli sa pagiging aktibo ng Singko.

“Naku, consultant lang. Tumutulong lang ako,” sabi pa ni Direk Perci.

May isa pa akong nakausap na identified sa TV5 ang nagsabing, “Open ang TV5 at Cignal sa line producers. Sa ngayon, ‘yun muna ang plano.

“Mas magastos kasi ang mag-in house (station produced shows).

“Ever since naman ang TV5, open sa iba’t ibang line producers, co-producers at blocktimer.”

Ayaw namang magsalita ng isa pang nakatsikahan ko tungkol sa sinasabing bubuhayin ng TV5 ang entertainment department nito na tsinugi noong bigyan nila ng early retirement package ang mga tao nila noon sa departamentong ‘yon.

***

Kris, Luchi magkasunod ang timeslot

Si Mr. Robert P. Galang of CignalTV daw ngayon ang head ng TV5.

Ang retired GMA 7 top lady boss na si Ms. Wilma Galvante na nag-head din noon sa TV5 ay isa raw sa line producers ngayon ng Singko.

Hawak ng Content Cows Company, Inc. ni Tita Wilma ang “Usapang Real Life” magazine show ni Ms. Luchi Cruz-Valdes na chief ng News and Current Affairs ng Singko.

Nakapag-taping na sila ng two episodes at sa July 25, 9:00PM na ang launch nila at after ng “Love Life with Kris” ni Kris Aquino na isa raw blocktime show.

So, aabangan na lang kung gaano ba magiging kabongga ang pag-eksena uli ng TV5, pero sa ngayon nga, puro muna sila replays ng old entertainment at sports (including PBA games) shows nila!