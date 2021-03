Bea ‘pinalakpakan’ ni Catriona

Habang ang iba ay puro pagpapasarap ang ginagawa, inaatupag sa buhay, heto nga si Bea Alonzo, na markado na ang pagiging makabuluhang nilalang.

How time flies, sabi nga nila. Isang taon na pala `yon, na bumuo ng isang grupo si Bea, kasama ang mga kaibigan, para tumulong sa mga nangangailangan.

Gamit na gamit nga ang organisasyon nina Bea noong panahon na nagsisimula na ang lockdown sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Mga panahong marami na ang nangangamba na magutom, lalo na at hindi sila makalabas ng bahay.

“I cannot believe that it’s already been a year since we started the I AM HOPE ORG.

“It has been a year of hard work, commitment, and dedication to continuously extend help to those in need.

“We wouldn’t have reached this far without the help of our friends, volunteers, brand partners, and donors.

“A million thanks to you all.

“And of course, I would like to give a shout out to @iam_mariamay our Operations Manager, for all the hard work she puts in to deliver help to our beneficiaries. And my co-founder, @thisisrinanavarro for tirelessly putting in the effort for us to do our advocacy.

“As I’ve said before, we are in this for the long haul, and we are just getting started.

“Happy Anniversary @iamhope_org.”

Marami ngang nakatulong na mga celebrity si Bea sa adhikain niyang ito. Mga kaibigan na nag-volunteer para makapag-abot ng kanilang tulong.

At hindi nga napigilan ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na palakpakan si Bea. Ang beauty queen, pinalakpakan ang movie queen. Bongga, di ba?

Sarap ngang makita na dalawang ‘reyna’ ang nagsusuportahan.

the.backpackier: “@catriona_gray @beaalonzo two Queens empowering each other. I stan!”

ricarzosob: “@catriona_gray #WOMENSUPPORTINGWOMEN.”

Well, sana nga ay mas lumobo pa ang mga babaeng tulad ni Bea, na inuuna ang pagtulong.

Gretchen suportado si Alonzo

Team Bea talaga si Gretchen Barretto!

For sure, mabibigyan ng kuwento ang pagpu-post ni La Greta sa kanyang Instagram story ng poster ng teleserye ni Bea, na siyempre ay kasama siya, ang Magkaribal.

Pinalalabas nga kasi sa iWantTFC ang Magkaribal na pinagsamahan nila noon sa ABS-CBN. Kaya nga di ba, noong mga panahong nagkagulo sina Bea at Julia Barretto, buong ningning na nagpahayag si Gretchen na Team Bea siya, at gandang-ganda siya sa movie queen.

Anyway, bukod sa teleserye nila ni Bea, kasama rin sa IG story post na `yon ni Gretchen ang poster ng mga teleserye nina Kim Chiu at Maja Salvador. At alam niyo naman siguro kung ano ang koneksiyon nilang lahat, di ba?