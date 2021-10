Bea pinaiyak ni Mr. M

Hindi napigilan ni Bea Alonzo na maging emotional nang batiin siya ng happy birthday ni Mr. Johnny Manahan a.k.a. Mr. M.



Naging sorpresa ito para kay Bea noong mag-guest ito sa unang pagkakataon sa Mars Pa More.



Pagbati ni Mr. M: “Hi Bea! I wish you a happy birthday. Alam mo naman hindi ako gumagawa ‘yung mga ganito, but for you, special ka. You’re special to me. I hope you had a very nice birthday and very successful career here at GMA. Love you!”

Sobrang na-appreciate ni Bea ang pagbati na iyon ni Mr. M na kanyang tinuring na tatay for the past 20 years.



“Mr. M, I love you so much! Alam na alam mo ‘yan, super! For me, kasi siyempre 20 years ago noong kinuha niya ako as his talent, noong wala pang nagtitiwala sa akin at siya pa lang ‘yung unang unang nagtiwala sa akin, inaakay niya ako noong mga panahon na ‘yun eh.



“And ito na, this is one of the biggest shifts in my life, inaakay niya pa rin ako, nandu’n pa rin siya to show his support. So it was, for me ha, malaking malaking bagay. I really appreciate it,” sey ni Bea who turns 33 ngayong October 17. (Ruel Mendoza)