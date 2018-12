Bea pag-aagawan nina Richard, Ian

Dinumog ng mga fan ang taping ng ABS-CBN Christmas Special na ginanap sa Araneta Coliseum noong Tuesday night. Kasama sa teleserye love teams production number sina Richard Gutierrez, Bea Alonzo at Ian Veneracion. Dinumog ng mga fan ang taping ng ABS-CBN Christmas Special na ginanap sa Araneta Coliseum noong Tuesday night. Kasama sa teleserye love teams production number sina Richard Gutierrez, Bea Alonzo at Ian Veneracion.

Pagkatapos ng number na ‘yon, may nagtanong sa akin kung silang tatlo ba ang magsasama-sama sa isang primetime series na sisimulan sa pagpasok ng 2019?

Ang Star Creatives group ang may hawak sa series na first team-up nina Richard at Bea, kaya sila na lang ang dapat tanungin tungkol doon.

After ng number nilang ‘yon ay matagal pa ang pinaghintay ni Richard sa dressing room dahil may walk-in sila after naman ng production number ni Vice Ganda para makapag-promote sila ng “Fantastica.”

Martin pasabog ang sorpresa kay Pops

Naaliw nga pala ako sa pinost na picture ni Martin Nievera kung saan kasama niya sa backstage sina Richard at Ian.

Caption niya sa picture nilang tatlo, “Ian si Richard!” na ang ibig sabihin ay, “’Yan si Richard!”

Ang galing talaga ni Martin na mag-caption, nakakaaliw!

Sa dressing room, nakatsikahan ko rin si Martin at ang birthday party nga kagabi ng ex-wife niyang si Pops Fernandez ang napag-usapan namin.

Kakanta nga raw sila ng anak nilang si Ram Nievera sa party kagabi, pero surprise ‘yon kay Pops.

Nasa Los Angeles, California pa ang panganay nila na si Robin Nievera, kaya hindi ito kasama kagabi sa party ni Pops.

Sharon inatake ng sakit, mga fan luhaan

May mga fan si Sharon Cuneta na nagpunta sa ABS-CBN Christmas Special na ginanap sa Araneta Coliseum, pero wala nga roon ang Megastar. Sabi, sumama ang pakiramdam ni Sharon that morning.

Nagka-desminorihiya raw ang Megastar at hindi kinayang makapunta sa taping. Pero natuloy naman ‘yung production number kung saan ay kinanta ng ilang Kapamilya love teams ang ilang kantang pinasikat ni Sharon.

Samantala, maganda ‘yung opening number nina Regine Velasquez-Alcasid at Vice Ganda kasama pa ang ilang stars ng Dos. Parang pre-promotion na rin ‘yon ng nalalapit nilang two-night Valentine concert.

Inaabangan na ang pagsasamang ‘yon nina Regine at Vice na naudlot noong 2017!

***

Singer/TV host aminadong mahilig sa bagets, hindi type ang may edad na politiko

Nakakaaliw ang palaging dialogue ng isang singer/TV host kapag inili-link siya sa isang mas may edad na businessman/politician.

“Ay naku, wala talaga! Mali ang pagli-link sa akin. Mabait lang talaga sa akin si (name ni businessman/politician). Ang hindi alam ng mga nang-iintriga sa amin, pareho kaming mahilig sa mas bata! Hahaha!”

Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin matigil-tigil ang pagli-link kay singer/TV host at sa businessman/politician.

Sumusumpa na nga si singer/TV host na never nagkaroon ng “something” sa kanila ni businessman/politician.

Sobrang close lang daw talaga silang dalawa dahil magka­kabarkada nga sila kasama na ang iba pang showbiz personalities.

Nagtataka nga si actress/TV host dahil may ibang mga celebrity rin naman na kasama sa barkadahan nila, pero talagang ini-insist ng iba na nagkarelasyon sila ni businessman/politician na hindi naman daw talaga true, huh!