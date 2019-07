Bea nanorpresa, nakipag-duet kay Ian

Si Ogie Alcasid lang ang nakalagay na special guest ni Ian Veneracion sa first night ng “Ian: In Color” concert sa Music Museum noong Thursday (kagabi ang second night), pero si Bea Alonzo pala ‘yung nakalagay na surprise guest sa poster.

Tuwang-tuwa nga ang mga nanood ng concert dahil biglang nag-appear si Bea at nag-duet sila ni Ian.

Sabi ng isang tinanong ko, mukhang aware naman si Ian na si Bea ang surprise guest sa concert nito noong Thursday dahil may pangalan ang aktres sa assigned dres­sing room.

Hindi naman itinago talaga si Bea.

Anyway, nakita rin sa concert ni Ian noong Thursday ang lady boss ng ABS-CBN na si Ms. Charo Santos-Concio.

Namangha nga ang mga nanood nang makita si Ma’am Charo sa Music Museum dahil ibig lang sabihin na bilib ang lady boss ng ABS-CBN sa pagiging singer ni Ian.

Sabi rin ng mga nanood, very confident na si Ian sa pagiging singer dahil relax na relax na ito sa pagkanta.

***

Xian sinalubong ang b-day kasama si Kim

Kahapon ang birthday ni Xian Lim, pero noong Thursday ay nagkaroon na siya ng birthday salubong party sa may Torch sa Greenhills, San Juan.

Siyempre, kasama niya ang girlfriend na si Kim Chiu sa pag-iistima sa kanyang mga bisita.

Ayon kay Viva Artists Agency handler niyang si Mhit Pimentel, halos non-showbiz friends ni Xian ang nandoroon.

“Pero nandoon ang mga taga-Dreamscape like Sir Deo Endrinal,” sey ni Mhit.

Mga 6:00PM pa lang daw ay nasa venue na si Xian.

“Sila talaga ang nag-asikaso ni Kim pati ibang friends nila. Ang tagal din ng party. Noong midnight, kinantahan na si Xian ng happy birthday song.

“Pero we stayed pa rin. Mga almost 3:00 na kami nakaalis.

“Si Kim, ganoon din, tinapos niya ang party,” sey ni Mhit.

Walang taping that day ang KimXi love team for “Love Thy Woman” kaya nakapagpa-party si Xian.

Samantala, abala rin ngayon si Xian sa promotions ng “Untrue” movie nila ni Cristine Reyes at sa shooting ng “Love The Way You Lie” with Alex Gonzaga at sa “Tabon” Cinemalaya entry na siya ang direktor (katatapos lang ng press launch).