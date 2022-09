Bea nabaliw na rin sa TikTok

Nakakainggit, nakakaadik, nakakabaliw ba talaga ang mag-TikTok?

Marami na ngang artista ang naeengganyo na mag-TikTok. At sabi nga nila, may bayad na rin daw ito kapag marami ka ng followers.

At ang latest nga na nagpatangay sa agos ng TikTok ay si Bea Alonzo. Nag-umpisa na nga siya mag-invite ng kanyang mga fan na i-follow siya.

Marami ang bumati at nagandahan sa unang salang niya sa TikTok.

Sabi ng isang fan @amphie14, “Finally may TikTok ka na rin.”

Sabi naman ni @phylbert19, “Naka-follow na kami.”

Sigurado naman na abangers ang mga fan ni Bea kung ano ang magiging paandar niya sa TikTok.

Anyway, ilang oras pa lang ang nakalilipas ay may 2,275 follower na si Bea sa TikTok. At may 3,553 like na agad ang mga video na in-upload niya.

Ang isang video ay nag-lipsync siya ng ‘Hit Me Baby One More Time’ na kung saan ay nagpapalit-palit ang damit niya. Na sa mga oras na ito ay may 22,800 view na agad. Samantalang ang second video niya ay may 24,800 view na agad, na kung saan ay nagsayaw sila ng nanay niya.

At siyempre, ang boyfriend niyang si Dominic Roque lang ang pina-follow niya sa kasalukuyan. (Rb Sermino)