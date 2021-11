Bea kinawawa sa video nina Skusta Clee, Gloc-9

Ang swerte ng mga rapper na sina Skusta Clee at Gloc-9, dahil nakuha nilang lumabas, magbida si Bea Alonzo sa music video nilang “Karma”.

Yesss! Si Bea nga ang babaeng tumatakbo sa mga unang part ng music video na mapapanood sa YouTube channel ng mga music vlogger.

Zombie kasi ang theme ng music video na parang halaw sa “Thriller” ni Michael Jackson. Sa isang abandoned warehouse, at bus kinunan ang mga eksena.

Sa kalagitnaan na lumabas si Bea nang humarap na siya sa kamera habang hinahabol ng mga zombie. Prinomote ito ni Bea sa kanyang Instagram, kalakip ang photo ng video shoot.

Pero ang isyu mga ateng, tinalbugan si Bea ni Awra Briguela sa billing.

Tumataginting na plangak talaga!

Mas nauna ang pangalan ni Awra sa closing credit titles ng music video kaysa kay Bea, gayong mabilis lang ang exposure ng baklitang aktor, at hindi pa nga ito masyadong makilala dahil sa zombie make-up.

Hindi kami kontra sa billing, pero gusto naming malaman kung ano ang naging basehan ng editor o team na unahin ang name ni Awra kaysa kay Bea, at pareho pa ng size type ang kanilang mga pangalan.

Naku, kung 10 or 20 years ago nangyari ito, isang malaking isyu ito sa pagitan ng manager, production at artista.

Anyway, walang naghabol sa billing, at chill lang si Bea, pati na ang management team niya sa music video.

Jericho nagluluksa sa pagpanaw ni Ocean

Nagluluksa ngayon si Jericho Rosales sa pagkamatay ng kanyang pet dog. Hindi gaya ng iba na luhaan, emosyonal sa kanilang nararamdaman, tanggap ng aktor ang pagyao ng kanyang alaga na mababasa sa Instagram post niya ng mga larawan ng dog.

“Super LDR for now, Ocean. Swim all you want up there my boy. We will miss your pools of wee, mountains of poop, your joyful company and most specially your unselfish love. We love you so, so much. You are absolute best,” sabi ni Jericho.

Mahal na mahal ni Jericho ang alagang aso, na sinasama pa niya sa kanyang surfing at jogging. Bumaha ng pakikiramay ang comment section sa post ni Jericho.

Jenine dinalaw ng multo

Dinalaw ng multo o paranormal ang bahay ng ina ni Janella Salvador na si Jenine Desiderio. Ito ang kontribusyon ni Jenine sa Halloween, nang magbahagi siya ng hindi maipaliwanag na paranormal activity sa loob ng kanyang sala.

Makikita sa Instagram ni Janine ang shot ng kanyang buong living room, kung saan tinuturo niya ang kababalaghan sa paglitaw ng tatlong dot-of-lights.

“Kuwentong Halloween. I took this pic of the living room of our 25-yr old house (yes, it’s old so that explains the interiors) it was being asked for my guesting the ff. day in Eat Bulaga’s Cash Landing on You. This was taken late at night & I was alone in the floor & the whole household was asleep. No filters were used on this. If you zoom it you will find 6 white dots by the sofa & table. What could they be…? There’s no way they could be a reflection or anything nearby in person, there were no dots. Whatchathink?” sabi ni Jenine.

Pinaliwanag ni Janine sa reply comments nito na imposibleng reflection ng kanyang chandelier ang mga tuldok dahil wala namang anumang surface o bagay na tatalbog ang ilaw mula sa chandelier papuntang center table at tatama sa kanyang sofa.