Bea, John Lloyd walang kupas magpakilig

Ngayon pa lang ay nabulabog na ang mga fan sa nakitang teaser ng balik tambalan nina Bea Alonzo at John Lloyd Cruz sa commercial.

Ang dalawa nga ang bibida sa Jollibee commercial na mapapanood sa Dec. 1. At bagay nga sa kanila ang title na Perfect Pair’.

Makikita sa video na nagbalik-tanaw ang dalawa sa kanilang friendship.

“Llaking tuwa ko rin na makakasama ulit si @beaalonzo on-screen. I really enjoyed the shoot because after all these years, kabisado pa rin namin ang isa’t isa! Perfect pair pa rin!” sabi ni Lloydie.

Base sa trailer, ang mga sarili nila mismo ang ginagampanan nila sa commercial.

Heart naluha sa tweet ni Chiz

Naluha si Heart Evangelista sa magkahalong saya at pagkasabik sa asawang si Chiz Escudero dahil sa tweet ng huli tungkol sa bagong serye ng una sa GMA 7, ang “I Left My Heart in Sorsogon”.

Binati ni Chiz ang misis niya sa tweet, kalakip ang screenshot ng mga nag-trending sa Twitter, kabilang ang show ng aktres.

@SayChiz, “Congrats @heart021485 and the entire ILMHIS cast, crew & team for trending on twitter last night!! #IleftmyheartinSorsogon #MahalKongSorsogon,” sabi ni Chiz.

Nag-comment si Heart sa post ng asawa ng tatlong crying face emoji.

Sinundan ito ng mensahe niyang sabik na siya kay Chiz.

“Miss you!!! Thank you for watching!!!” sabi ni Heart.

Jillian katakam-takam alindog

Si Jillian Ward daw talaga ang puwedeng pumalit kay Marian Rivera.

Sa post ni Jillian sa Instagram na pinapakita ang BMW car niya, binati siya ng mga fan, sabay sabi na siya ang puwedeng pumalit kay Marian.

Kitang-kita nga ang kaseksihan ni Jillian, na maliit ang waistline, at malaki ang boobs.

Pero siyempre, nag-react ang mga fan ni Marian.

@robinhunter008, “How do you spell OA?”

Naku, malabong mapalitan si Marian Rivera, ha!

Anyway, kinumpara rin si Jillian kay Ivana Alawi dahil seksi nga.

@ihibra_shyetti82, “Mas sexy ito kay Ivana. Mala manyika ang katawan…parang ginuhit talaga. Hot.”