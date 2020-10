Bea iti-‘treat’ sina Dominic, Vico sa Undas

Ang bongga lang ng Halloween episode ng YouTube channel nina Angel Locsin at Neil Arce na ang title ay ‘Hu-ghost ng mga na-ghost’, dahil ang biktima ng ‘ghosting’ na si Bea Alonzo ang guest nila.

Sa simula pa lang ng usapan nila, natawa na agad sina Angel, Neil at Bea.

“Nakakatawa na after a year, pinagtatawanan na lang natin ito!” sabi ni Bea, na ang tinutukoy nga ay ang ghosting experience niya with Gerald Anderson.

Ang tema ng chikahan nila ay tungkol sa pagbibigay ng tip sa mga tao, babae, na nakaranas ng ‘ghosting’.

Unang tip nga ay kung dapat ba na i-block ang ex mo? Para kay Bea, siya nga ang unang na-block.

“Kapag ganun dapat blocked na rin talaga lahat!” sabi niya.

Kasunod, ‘don’t blame yourself’.

“Yeah, don’t blame yourself. Ako kasi I had to learn the hard way. It took me ilang months bago ko na-realize ‘yan. Do not blame yourself,” sabi niya at dapat daw ay paligiran mo ang sarili mo ng mga kaibigan mo.

Pero, kaaliw ang isa sa mga topic nila na dapat bang sugurin sa bahay ang ex mo na nang-ghost sa iyo?

“Ay naku, hindi! Napaka-cheap noon! Oh, my God! Nakakahiya `yon. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Kapag nagpunta siya sa bahay niyo, huwag niyong papasukin. Maghanda kayo ng hanger! Hahahaha!” natatawang sabi ni Bea.

At siyempre, kuwela rin ang last part ng chikahan nila na ‘Trick or Treat’. Ang eksena, may binanggit na pangalan sina Angel at Neil at sasagot si Bea kung ‘trick’ ba siya or ‘treat’. Naloka si Bea dahil hindi raw siya handa sa ganitong portion.

Unang binanggit ang name ni Pasig Mayor Vico Sotto.

“Si Mayor Vico iti-treat natin yan kasi ang ganda-ganda ginagawa niya sa community.”

Si Alden Richards?

“Si Alden iti-treat ko rin. Lahat na lang iti-treat ko. Hahaha!”

Zanjoe Marudo na ex-boyfriend niya?

“Iti-treat ko `yan kasi masarap kasama `yan!”

John Lloyd Cruz?

“Siguro trick at saka treat. Hindi, siguro iti-treat ko si John Lloyd.”

Dominic Roque, ang sabi-sabing boyfriend ni Bea ngayon?

“Iti-treat ko rin, sobrang bait niya!”

At ang panghuli, si Gerald, na binitin ni Angel ang pagbigkas. Medyo napigilan si Bea. Na ang ending, si Jerald Napoles pala, ang dyowa ni Kim Molina.

“Jerald Napoles, iti-treat kita! Hahahaha!” sabi na lang ni Bea.

Well… (Dondon Sermino)