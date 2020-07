Bea hindi proud sa ‘relasyon’ kay Dominic

Last year pa matunog ang chika na magdyowa na sina Bea Alonzo at Dominc Roque. Pero, wala lang makapagkumpirma, o magkumpirma mula sa kanilang dalawa.

Bagamat sa interview kay Bea last November 2019, sinabi niyang ‘friends’ lang sila ni Dominic.

Pero sa latest Instagram post ni Dominic, tila paramdam na ito na yes, magdyowa na sila ni Bea.

“Tila ako’y nabighani’ ang ginamit niyang caption sa photo na may kasamang puso.

Ang photo ay mula sa isang resto sa Japan, na kung saan ay parehong natatakpan ang kanilang mga mukha ng window blinds.

Malalaman lang na si Bea ang kasama niya dahil sa naka-tag ang aktres, may mga nauna na ring photo na lumabas noon pa na mula sa naturang resto na magkasama nga sila, at isang kaibigan.

Ginawa ni Dominic `yon sa kaarawan niya (July 20, at 30 years old na siya). Kaloka lang dahil parang takot na takot siya sa magiging reaksiyon ng mga fan, at talagang tinanggal niya ang comment section sa Instagram niya.

Anyway, habang sinusulat ito (July 22 ng umaga), tila wala namang paramdam si Bea tungkol sa kanila ni Dominic. Wala siyang birthday greetings, messages, paandar kay Dominic, na parang dedma lang siya. To think na nag-number one trending sa Twitter ang pangalan ni Dominic Roque, ha!

Tanong tuloy ng mga fan, hindi ba proud si Bea sa relasyon nila ni Dominic? O hindi pa siya handa na ilantad ang lahat, at hinihintay pa yata niya na una munang umamin sina Gerald Anderson at Julia Barretto (kung may dapat nga silang aminin)?

Anyway, sa tsikahan nina Dominic, Robi Domingo, Daniel Padilla, umani ng tukdo si Dominic mula sa mga kaibigan. Alam kasi nila na masayang-masaya ang puso ni Dominic ngayon, pero siyempre tikom ang bibig niya.

***