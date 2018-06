Bea, Gerald magulo ang relasyon

Kahapon ay naka-PM ko via Instagram si Sandy Andolong na nasa Vancouver, Canada para sa shooting ng pelikula nina Bea Alonzo at Aga Muhlach at ikinuwentong last shooting day na niya noong Friday at by the time na binabasa ninyo ito ay nasa San Francisco, California na siya at nagbabakasyon.

Sabi ni Sandy, ang alam niya, hanggang sa Wednesday pa ang shooting doon nina Bea at Aga. Hindi lang daw alam ng misis ni Christopher de Leon kung may balak bang mag-extend pa sina Bea at Aga sa Vancouver dahil tatlong linggo na sila roon pagkatapos ng kanilang shooting.

Teka! Pagbalik kaya ni Bea sa bansa ay malilinaw na kung ano ba talaga ang status ng relasyon nilang dalawa ni Gerald Anderson?

Hanggang ngayon kasi ay marami pa rin ang naguguluhan kung ano na ba talaga ang nangyari sa relasyon ng dalawa?

May iba rin na nagtatanong kung ‘yung pagpapagupit daw ba ni Bea ay para sa pelikula lang nila ni Aga o sign ‘yon na nag-split na talaga sila ni Gerald? (Jun Lalin)

———–

Mother Lily nai-excite sa 80th birthday party niya

Kaloka ang traffic noong Friday night sa EDSA, huh! Dahil more than three hours ang biyahe ko mula sa NAIA 1 papunta sa Greenhills, San Juan, akala ko ay iiwanan­ na ako nina Annabelle Rama at Mother Lily Monteverde, pero nag-wait sila sa akin sa Chili’s.

Pagdating doon, akala ko ay movie project ang pinag-uusapan nina Bisaya at Mother Lily, pero hindi pala. Tsika-tsika lang daw ‘yon, kaya sila nag-dinner.

Siyempre, ang pelikula niyang ‘Walwal’ ang ibinida sa akin ni Mother Lily. Happy raw siya sa publicity and promotions ng pelikulang pinagbibidahan nina Elmo Magalona, Kiko Estrada, Donny Pangilinan at Jerome Ponce.

Ang Star Cinema ang katulong ng Regal Entertainment sa promotions ng Walwal, kaya naman sobrang napo-promote sila sa shows ng ABS-CBN.

Sabi ni Mother Lily, pinaghahandaan na rin nila ang big premiere night ng pelikula at nag-imbita pa nga siya. Ang isang ipinag-imbita pa ni Mother Lily ay ang birthday party raw niya sa August 19.

Aba, ngayon pa lang, pinaghahandaan na niya ‘yon. Sabi ni Mother Lily, she’s turning 80, pero ang alam ko, magsi-79 pa lang siya, pero hindi ba sa mga Chinese, madalas kapag may nine sa edad nila ay ina-advance nila ng isang taon, kaya marahil sinasabi ni Mother Lily na mag-80 na siya.

Pero in fairness, ke 79 o 80 man si Mother Lily sa nalalapit na birthday niya, nakakabilib pa rin ang sigla niya dahil parang nasa late 50’s pa lang siya lalo na ngayon na mas pumayat pa siya, huh!