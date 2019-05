Bea Finals Most Valuable Player

“IT’S the best decision I’ve ever made.”

Ito ang bulalas ni graduating middle blocker at kapitana ng Lady Eagles na si Bea de Leon matapos hirangin bilang Finals MVP.

Si De Leon ang pinangalanang Finals­ MVP nang muling dagitin ng Ateneo ang titulo sa UAAP Season 81 women’s volleyball nitong Sabado kontra University of Santo Tomas Golden Tigresses sa three-straight sets.

Unang pumasok si De Leon sa collegiate volleyball noong Season 76 at dalawang beses nitong natikman­ ang kampeonato kasama­ sina Jia Morado at Alyssa Valdez.

At dahil sa kabiguan nitong umabante sa Finals ng Season 80, nagdalawang isip na rin itong bumalik sa tropa kasabay ng pag-alis ni Jhoanna Maraguinot.

“And I’m so happy that coach O (Almadro) called me up because he had a choice to replace me but he really called me up,” dagdag nito. (Fergus Josue, Jr.)