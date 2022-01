Bea, Dominic super pagod, pawisan sa anniv date

Kakaiba ang pagsi-celebrate nina Bea Alonzo at Dominic Roque ng kanilang unang anibersaryo.

Na sa halip na sa ibang bansa, o sa mga magagandang isla sa probinsya sa Pilipinas ang dayuhin nila, sa isang art museum sila napadpad sa Antipolo, Rizal.

Kaaliw na makita ang dalawa na magkasundo sa kanilang mga trip. Pareho nga kasing mahilig sa ‘art’ o painting ang dalawa.

Di ba nga, makikita sa bahay ni Bea ang mga mamahalin, magagandang painting, na ikalulula mo talaga. At ganun din si Dominic, na sagana rin ang condo unit niya ng mga bonggang art piece.

Medyo may reklamo lang si Dominic sa naging anniv date nila ni Bea.

Makikita sa Instgram story ni Bea si Domini na nakaupo, tila pagod na pagod (sa kakaikot sa Pinto Museum) at pawis na pawis nga. Panay ang punas niya ng pawis sa video ni Bea.

“Ineeeet?” nakangiting biro ni Bea kay Dom.

“Pawis!” sagot ni Dom na bagamat nakangiti, alam mong pagod, pawisan.

Teka, bakit nga ba sa Pinto Museum sila nagpunta at nag-celebrate ng unang taon ng kanilang pagmamahalan?

“Naka-strict diet ako for a shoot this week. So bawal mag-dinner-dinner date. Buti na lang naisipan niyang museum date na lang muna,” ang mababasa sa IG story ni Bea, na naka-tag si Dominic.

But again, nakakatuwa, nakakakilig makita sina Bea at Dominic na magkasama sa kakaibang adventure, di ba? Iba talaga kapag magkasundo kayo sa lahat ng bagay.

‘Babaero, sakit sa ulo’ Carlo pinatutsadahan ni Trina

Walang binanggit na pangalan ang Facebook post ni Trina Candaza, ang ‘dyowa’ ni Carlo Aquino. Pero, hinusgahan agad-agad ng mga netizen ang mahusay na aktor.

Heto kasi ang chika ni Trina Candaza:

“You will really know your worth to your partner if ano magiging actions niya pag wala ka na sa kanya.

“Kung may pinupuntahan na agad na babae…

“Wag na kayo umasang mag babago pa yung jowa niyo na sakit sa ulo, hindi na yan magbabago!” na may emoji na todo smile, kaya puwedeng isipin na hindi seryoso ang post.

Pero `yun nga, inisip na agad ng mga netizen na para kay Carlo ang FB post na `yon ni Trina.

Well, last year pa nga kasi may mga sitsit na kesyo nagkakaproblema ang dalawa. At bagamat wala namang kumpirmasyon, o mensahe mula sa dalawa, pinapalagay ng mga netizen na ang post na `yon ni Trina ay para kay Carlo.

Sabi ni Jy Tuda Wrld, “Don’t force someone to stay just because may anak kayo lalo na’t ilang beses ka ng binigyan ng sakit ng ulo. If wala na kayo and he doesn’t make a move or feel mo na wala ka nang halaga sakanya then so be it. It would be difficult but at least nawalan ka ng sakit ng ulo. Think about your child and work harder and don’t forget to know your worth.”

Hirit naman ni Nina Alyssa Dimayuga, “Yaan mona yan te susuportahan ka parin naman namen, know your worth pakatatag ka, ‘di mo siya deserve masyado kang maganda para magpaloko. Sa mga nagsasabing deserve niya ‘yan kesyo inagaw niya si Carlo kay Angelica, never naging kay Ange si Carlo, loveteam oo pero never sya nag-commit kay Angge, know the story before giving such comments,cheer up! Once a cheater,always a cheater.”

Kaloka, di ba?