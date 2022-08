Bea, Dominic panakaw ang romansa sa Palawan

Para kay Bea Alonzo at sa pag-iibigan nila ni Dominic Roque, gagawa at gagawa talaga siya ng paraan magkaroon lang ng sandaling romansa.

Sinundan ni Dominic si Bea sa shooting nito sa Palawan ng ‘Battle of Mactan’. At siyempre, umeskapo saglit si Bea sa shooting nila para makasama si Dominic.

Si Bea mismo ang nagbalita sa instagram ng mga photo, video nila na kuha sa El Nido, Palawan.

“I’ve been busy shooting a movie in Palawan and finally squeezed in a much-needed short break before going back to work. We took a five-hour land trip from Puerto Princesa and reached one of my favorite places in the Philippines, El Nido!” sabi ni Bea.

Oh, di ba, kakatuwa ang BeaDom dahil may quickie getaway sila.

Kahit nilangaw sa IG: Jessy mabenta pagbubuntis sa YouTube

Yes, buntis na nga si Jessy Mendiola sa mister niyang si Luis Manzano.

Pero, teka lang, parang hindi masyadong pinag-usapan, hindi nag-viral ang announcement nila sa Instagram, ha!

Ayaw sana naming mag-nega dahil napakabait nina Luis, Jessy, at paborito ko silang showbiz couple.

Pero pagdating sa appeal sa social media at mga kapwa nila star, parang hindi sila patok, at hindi man lang humakot ng libong komento, like ang baby bump post ni Jessy, ha!

Sunud-sunod ang ginawang post ni Jessy ng mga photo, video nila ni Luis, na animo ay bagong kasal uli, pero para nga `yon sa pagbubuntis ng aktres.

Nalungkot lang ako na hindi man lang umabot sa 1K ang comment sa IG, kumpara sa ibang mga nagbuntis na mga star, na nagpayanig sa social media.

Pero sa TouTube channel naman ni Jessy ay pumalo na sa halos 800K ang view, at 2,700 comment sa loob lang ng 17 oras.

At nagpahayag naman ng kasiyahan sina Anne Curtis, Karla Estrada, Ellise Joson, Alex Gonzaga, Max Collins, Isabelle Daza, Mariel Padilla, Arci Munoz, Jessa Zaragoza.

RR Enriquez palpak sa panlalait kay Jane

Matapos sabihing hindi bagay maging Darna, biglang kambyo ang Sawsawera Queen na si RR Enriquez.

Pinoste ni RR sa IG ang statement ni Jane de Leon na nagsasabing hindi rin niya malaman kung ano ang nakita sa kanya ng production para sya ang piliing Darna.

“Ang humble din ng batang ito. Mahirap aminin yung kahit sya sa sarili nya hindi nya din alam ano ang nakita sa kanya at sya ang napili bilang Darna…Marunong sya tumanggap ng constructive criticism or kahit literal na mga bashing or hating lang…” sabi ni RR.

Well, dapat kasi huwag sumawsaw sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman, ha! Yan tuloy, biglang nagbabago siya ng statement.