Bea, Dominic magka-date sa b-day party

Buking na magkasamang nag-dinner date sina Bea Alonzo at Dominic Roque noong Linggo ng gabi, at sa mismong bahay ng mahusay na aktres naganap ang lahat.

Actually, bale advanced birthday dinner `yon ni Bea sa mga kaibigan niya. At makikita naman sa Instagram story niya ang mga nire-repost niyang video, photo ng mga kaibigan niya na dumalo sa intimate dinner date na ‘yon.

Ni anino nga ni Dominic Roque ay hindi mo masisilip sa mga video ng mga kaibigan ni Bea na pinu-post niya sa IG story.

Pero, sa IG story ni Dominic, masisilip ang isang photo ng table na may mga bulaklak, at red wine.

Parehong-pareho ng mga larawan, video na pinu-post ni Bea, at ng mga kaibigan niya sa kanilang mga Instagram story.

Well, hindi naman kataka-taka kung magkasama ang dalawa, dahil kahit naman noon ay madalas na ring nakakasama si Dominic sa mga okasyon sa bahay ni Bea. Mukhang close na close nga si Dominic sa mismong pamilya ni Bea.

So, ang dapat na lang hintayin ay ang opisyal na pag-amin nila, di ba? Pero, sino kaya ang mas mauunang umamin, sina Bea at Dominic, o sina Gerald Anderson at Julia Barretto?

Well, sabi ni Bea, maganda ang lagay ng puso niya, at nagi-entertain naman talaga siya ng ‘manliligaw’.

ABS-CBN #1 sa YouTube

ABS-CBN Entertainment pa rin ang pinakasinusubaybayang YouTube channel sa Pilipinas matapos nitong magtala ng 30 milyong subscriber dahil sa patuloy na panonood ng mga Pilipino sa buong mundo ng episodes ng ABS-CBN shows, ekslusibong interviews, at original digital shows dito.

Bukod sa isa ito sa most subscribed YouTube channels sa Southeast Asia, ito rin ang numero uno sa most viewed YouTube channels sa Pilipinas at ika-10 sa buong mundo ngayong Oktubre sa nakuha nitong 38.8 bilyong total views.

“Nagpapasalamat kami sa bawat Kapamilyang tumulong sa aming maabot ang milestone na ito, at sa lahat ng viewers na patuloy at paulit-ulit na nanonood ng aming shows, stars, at original offerings sa channel. Patuloy po kaming magpoprodus ng videos na magbibigay sa kanila ng saya, inspirasyon, at ginhawa,” sabi ni Richard Reynante, ang digital content publishing head ng ABS-CBN.

Kamakailan lang, naging available na ang naturang YouTube channel sa buong mundo at napapanood na ngayon sa 27 bansa sa Asya, 13 bansa sa South America, siyam na bansa sa Africa, walo sa Central at North America, 12 lugar sa Oceania, pati na sa Spain, France, Greece Cyprus, Jordan, at Lebanon.

Hawak din ng ABS-CBN ang mga nangungunang YouTube channel sa bansa gaya ng ABS-CBN News, na may 10.4 milyong subscribers at 6.6 bilyong views, Star Music (5.6 milyong subscribers at 2.3 bilyong views), “Pinoy Big Brother” (3.6 milyong subscribers at dalawang bilyong views), Star Cinema (3.3 milyong subscribers at 1.1 billion views), “The Voice Kids Philippines” (2.5 milyong subscribers at 1.4 billion views), at The Gold Squad (2.4 milyong subscribers at 204.7 milyon views).