Bea ‘di malimot ‘pananakit’ ni Gerald

Ayon sa anak-anakan naming psychiatrist ay may kakambal na prinsipyo ang pagmu-move-on. May dahilan kung bakit hindi agad nakahahakbang nang pasulong ang isang taong nabigo sa pakikipagrelasyon.

Mahabang panahon na ang nakalipas pero parang hindi pa rin nakakapag-move-on ang nasaktan. Nakaupo siya sa silyang tumba-tumba na gumagalaw pero hindi naman umaandar.

Ayon sa aming kausap ay madali lang naman ang pagmu-move-on, hindi raw dapat nagmumukmok lang sa isang sulok ang nasaktan, kailangang ituon niya ang kanyang oras sa maraming bagay na kapaki-pakinabang.

Sina Bea Alonzo at Gerald Anderson ang aming paksa, hindi pa rin kasi mabanggit ng aktres ang pangalan ng aktor, kaya maraming nag-iisip na mahal pa rin ni Bea si Gerald.

Sabi ng anak-anakan naming psychiatrist, “It will really be hard for Bea to move-on dahil malalim ang mga reasons. Niloko siya. She was made to believe na sila pa rin, pero meron na palang iba ang guy.

“She was fooled. Mahirap mag-move-on kapag may mga unfinished situations. It doesn’t mean that she still loves the guy, sobrang sakit pa ang napi-feel niya hanggang ngayon.

“There’s principle in moving-on. Hindi ganu’n kadaling lumimot lalo na kapag sobrang lalim ng ginawang pangloloko ng guy,” sabi ni dok.

Pero darating at darating din naman pala ang panahon ng paglimot. ‘Yung kahit gahiblang sakit ay wala nang mararamdaman si Bea. ‘Yung indifferent na siya. ‘Yung parang talbos na lang ng kamote ang tingin niya kay Gerald.

‘Yun pala ang eksaktong interpretasyon ng moving-on. ‘Yung wala nang pakialam nang isandaang porsiyento si Bea Alonzo sa dati niyang karelasyon.

Lee tamad? Pokwang sinolo na negosyo

Pitong taon din ang itinagal ng relasyon nina Pokwang at Lee O’Brian. Nagkaroon ng produkto ang kanilang pagmamahalan, si Malia, si Tisay.

Pero nu’ng Nobyembre ng nakaraang taon ay natuldukan na ang kanilang relasyon. Maayos ang kanilang hiwalayan, kailangan nilang magkani-kanyang landas, para mapanatili nila kahit ang pagkakaibigan na lang.

Nasa poder ni Pokwang si Malia, na itinatakda naman ng batas para sa mga menor de edad na anak, kasal man o hindi ang kanyang mga magulang.

Sa ibang bahay na nakatira ang Amerikano, pero nagkakatulungan pa rin sila, kapag naka-lock-in taping ang komedyana ay si Lee ang nag-aalaga sa kanilang anak.

Inayos din nila ang estado ng kanilang negosyo, iba na ang logo ngayon ng mga produktong dating Pok-Lee ang makikita, Mamang Pokwang na lang ngayon ang logo ng masasarap na binoteng produkto ng komedyana.

May kirot siyempre ang bawat paghihiwalay, pero ayon kay Pokwang ay sanay na siyang mamuhay nang mag-isa, mas mabuti na nga namang malungkot siya nang nag-iisa kesa sa magkasama pa sila na kalungkutan pa rin ang kanyang kasama.

Maraming lumulutang na kuwento tungkol sa kanilang paghihiwalay, maugong na umiikot ngayon ang dahilan na may katamaran daw si Papang Lee, sa halip na makapareha ni Pokwang sa kanilang ikabubuhay ay nagiging pabigat pa.

May nagkukuwento pa na galit ang pamilya ni Pokwang sa kanyang karelasyon, ito raw ang nagtuturo sa kanya na maging maramot sa kanyang pamilya, na mukhang wala namang katotohanan.

Matagal nang problema ni Pokwang ang usapin ng pagtulong sa mga mahal niya sa buhay, sobra-sobra na ang kanyang serbisyo sa mga ito, kaya gusto niya namang mahalin ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak.

Walang masama sa pagbabahagi ng mga biyaya, lalo na kung tayo naman ang may kapasidad, pero may hangganan din naman ang pagiging bukas-palad.

Si Pokwang ang sangkot sa isyu, siya ang nakakaalam ng mga tunay na dahilan kung bakit tapos na ang kanilang relasyon, harinawang masaya siya sa pagiging mag-isa ngayon.