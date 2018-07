Bea busilak ang puso, suportado ang buong angkan

Isa rin pala sa napag-alaman namin na ma­tulungin na ar­tista ay si Bea Alonzo, dahil bukod sa immediate family niya na patuloy niyang tinutulungan ay walang sawang nakaalalay rin daw ito sa buong kamag-anakan nila.

Nandiyan ang magbigay raw ang aktres ng kabuhayan showcase sa mga tito at tita niya. Malamang, pati sa pag-aaral ng kanyang mga pinsan.

Kahit daw ang asawa ng tiyahin ni Bea na hindi niya kadugo ay tinustusan nito ang pagpapagamot sa ospital nang magkasakit nang malubha.

Maging ang hair stylist daw ng movie queen ng kasalukuyang hene­rasyon named Ayu Manaog ay binigyan daw ng napakalaking tulong pinansyal, bukod sa pabulaklak ni Bea nu’ng mamatay ang ama ng una last March na kaibigan na ang tu­ring nito sa kanya.

Mahilig din daw mag­bigay ng mga ga­mit, tulad ng mga sapatos si Bea at nu’ng huli ay binigyan pa raw nito si Ayu ng split-type air-conditioner para sa kanyang salon, kaya naman blessed with good movies and television projects ang aktres na nasundan namin ang career at madalas na ipini-pictorial at interview nu’ng baguhan pa lang siya sa showbiz.