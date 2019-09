Bea artista, barista pa!

Sino ba naman ang tatanggi kapag naamoy mo ang mabangong kape – mainit man o malamig? Pampagana, pampadagdag ng energy at nagiging alerto pa ang mga umiinom ng kape.

At lalo ka sigurong hindi tatanggi sa kape kapag ang naghanda nyan ay ang napakaganda at super talented na si Bea Binene!

Batang maliit pa lang si Bea ay hinangaan ko na – walang ere, mabait sa pamilya at sa kapwa, at pursigido sa kanyang pinasok na industriya. Hindi rin waldas at marunong sa negosyo.

Naalala ko pa na ang una niyang business ay mga suklay at ipit. Nag-venture din siya sa bags sa pamamagitan ng The Style Bin. At ngayon, kapehan naman ang pinasok ni Bea.

Kabubukas lang ng kanyang M&B Mix&Brew kiosk sa Food Court ng SM Megamall A noong Hunyo pero pila na ang kanyang mga parukyano. Masarap kasi ang kanyang kape, pati na ang cofftea, at ginugulat niya ang mga bumibili dahil siya mismo ang nagpe-prepare ng mga ito kapag wala siyang shooting.

“I’ve always wanted to have a business, and the baristas in coffee shops amaze me – ‘yung paggamit ng machine, etc. I studied a short course on how to be a barista, as well as coffee science. At first, I wanted to join bazaars lang, pero nang magkaroon ako ng opportunity na makapagtayo sa Megamall, di ko na pinalampas,” kwento ni Bea kaugnay ng kanyang coffee business journey.

Favorite ni Bea ang Iced Spanish Latte at M&B Special. “Iced Spanish Latte is a mix of milk – condensed milk – and shots of espresso. M&B Special is a mix of white chocolate, milk and cream topped with shots of espresso, with activated charcoal.”

Mayroon din siyang ipinagmamalaking sariling version ng milk tea. “We call this cofftea, at ang favorite ko ay ang wintermelon cofftea.” Mayroon din siyang pastries katulad ng interesting na brownie na inilagay sa ice drop stick. Tamang tama lang ang tamis at pagka-chunky ng brownie ni Bea.

Sa ngayon ay nag-aaral ng Culinary Arts at Pastry Arts si Bea sa Center for Asian Culinary Studies para madagdagan pa ang kanyang kaalaman sa baking at cooking.

Naisisingit pa niya ito sa kabila ng kanyang hectic na schedule sa TV lalo na at ipinalalabas ngayon ang Beautiful Justice sa GMA 7 Telebabad. Naghihiganting kapatid ang role niya rito at nagagamit niya ang isa pa niyang skill – ang mag-Muay Thai.

Ngayon, ang challenge ni Bea sa sarili ay kung paano manatili sa coffee business at mapalago pa ito. Sa tulong ng kanyang ever supportive Mama na si Carina at sister na si Benice, kasama na ang iba pang kaibigan, alam ni Bea na kaya niyang sumagupa sa iba pang nasa ganitong business. “We have coffee and pastries which were selected carefully and truly made with love. Trust me, hindi po ito yung basta mai-serve lang.”

* Mayroon ba kayong kakaibang recipe o menu sa inyong restaurant na gustong ipatikim? Mag-email lang sa: marou70@gmail.com o magpadala ng mensahe sa FB page: Patikim Nga.