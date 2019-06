Bea Alonzo ‘movie queen’ ng bagong henerasyon

Kung tatanungin ang mga young female star ngayon kung sino ang mga iniidolo nila, sigurado kaming hindi mawawala sa listahan ang pangalan ni Bea Alonzo.

Sa loob ng 16 na taon, Bea has proven herself to be one of the most respected actress this industry has ever produced.

Hindi phenomenal ang paraan ng pagsikat ni Bea. Nagsimula rin siya sa pinakamababa hanggang sa unti-unting mapansin at mabigyan ng iba’t ibang opportunity ng ABS-CBN.

Dati pa man, nakitaan na namin si Bea ng pagiging seryoso sa pinasok niyang trabaho. More than maging “maingay,” mas ipinapakita ni Bea ang kakayahan niya kung paano niya gagawin ang proyektong ibinibigay sa kanya.

Last movie ni Bea ang horror film na “Eerie” at ang “First Love” nila ni Aga Muhlach. At ang pagbabalik-serye raw nito ay kasama naman sa unang pagkakataon si Ri­chard Gutierrez.

Sa panahon ngayon na majo­rity halos ng artista ay nakatatawid lamang sa telebisyon sa pamamagitan ng mga teleserye, binilang namin ang mga pelikulang nagawa at pinagbidahan ni Bea at higit sa lahat, maituturing na box-office, walang-duda naman talaga na siya nga ang Movie Queen ng bagong henerasyon.

At hanggang ngayon, tuwing ina-address o kinakabit sa pangalan ni Bea ang titulong ito ay hindi pa rin daw siya talaga sanay.

“Nakaka-flatter po, hindi pa rin ako sanay kasi para po sa akin, maraming movie queen ngayong generation. Nandiyan sina Angel Locsin, Angelica Panganiban.

“Sa totoo lang po, ang film talaga, ang paggawa ng pelikula ang medium na nae-enjoy ko the most. I guess, all I can say po is thank you,” saad niya.