Bea, Alden hindi sakit sa ulo ng GMA

Tuloy-tuloy lang ang taping ng ‘Start Up PH’ nina Bea Alonzo, Alden Richards, at walang aberya, ha! Pareho naman kasing professional at mahusay na artista ang dalawa, kaya hindi sila sakit ng ulo ng GMA.

Sa NCR muna ang taping nila, at magbe-break lang sila para sa election 2022, at pagkatapos ay magla-lock-in taping na sila sa Pampanga.

So far so good naman si Jeric Gonzales na malaki raw ang improvement sa akting.

Kaya naman ni Jeric ‘yan basta focus lang at walang distraction sa mga diyablo. ‘Yun na!

John Lloyd, Max magsasama sa Boracay

Ngayon Lunes ay pa-Boracay naman ang cast ng ‘Happy ToGetHer’ sa pamumuno ng kanilang director/line producer na si Bobot Mortiz.

Noon pa man gusto kong dumalaw sa taping pero bawat taping schedule ay inaabot ng one week para makapag-shoot sila ng maraming episodes. So niyaya na kami ni Lloydie sa Boracay para doon ko sila makatsikahan. Kaya babalitaan ko na lang kayo ng mga kaganapan doon.

Well, sina Julie Anne San Jose, Max Collins ang mga guest sa Boracay episode ng ‘Happy ToGetHer’.

‘Lolong’ natapos na sa wakas

May 1 ay nag-last taping day na ang teleseryeg ng Lolong sa Villa Escudero, Tiaong, Quezon. Matapos ang sangkatutak na mga hassle, problema na ilang beses na-pack up, finally ay natapos na rin sila.

Kaya masaya ang bidang si Ruru Madrid, dahil noon pa man ay marami na ang nag-aabang sa teleseryeng ito.

Kaya ang susunod na aabangan ay ang announcement ng GMA kung kailan ito eere.

Rufa Mae may asim pa

Sino ba ang nagsasabing laos na ang sexy actress na si Rufa Mae Quinto? Matapos matengga nang lagpas dalawang taon sa San Francisco, California dahil sa pandemic ay nagbalik siya sa Pilipinas at nagdesisyon na magbalik sa showbiz.

Napapanood na siya ngayon sa ilang programa ng GMA at kinontrata na siya sa Sparkles Artist Center ng GMA. Ibig sabihin ay may asim pa si Rufa Mae sa showbiz kahit marami ng bago at mga bata ang pumasok sa showbiz. Pero hindi nila kaya ang ginagawa ni Rufa Mae.

Nagbalik Amerika lang siya para sa mga natanguan niyang show roon habang wala pa siyang regular show sa Pilipinas. Wish niya na makabalik sa Bubble Gang.

Kapuso magti-taping sa US

Anytime soon ay meron na naman bagong show ang GMA na ishu-shoot sa ibang bansa. Maraming artista ang nasa cast at sigurado ako na marami ang matutuwa sa show na ito.

Kaya babalitaan namin kayo kapag nakuha namin ang mga detalye sa programang ito.