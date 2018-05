Bea 3 beses tinangkang layasan ang showbiz

Inamin ni Bea Alonzo na tatlong beses niyang muntik iwan ang industriya ng showbiz.

“Siguro dahil sa pagod at burnout,” pag-amin ng bida sa Kasal sa guesting niya sa Magandang Buhay ng ABS-CBN.

Sinabi niyang una niyang naisip na umalis ng showbiz noong kasagsagan pa ng kanyang seryeng Maging Sino Ka Man.

“Tapos iniisip ko, bata pa lang ako pinangarap ko nang mag-artista. Ito na ba iyon? Masaya ako pero hindi ito iyong ine-expect kong kasiyahan,” pag-amin niya.

Hindi naman daw siya pinagbawalan ng kanyang ina at suportado nito ang kahit ano pang desisyon niya.

“Dumating sa point noong nakatira pa ako kay mama. Tinanong ko siya, ‘Ma, okay lang ba kung tumigil na ako?’ Ang bait ng nanay ko. Sabi niya okay lang kung tumigil ako kahit kailan ko gusto. Never siyang namilit,” pag­lalahad niya.

Dapat sana ay last project na niya ang One More Chance ngunit hindi ito natuloy nang matagpuan niya ang pagmamahal ulit para sa industriya. Katulad ng ibang artista, dumaan din si Bea sa puntong inakala niyang tapos na ang kanyang karera.

“Yung second, bago yung ‘The Mistress’ noong 2012. Nagkaroon ako ng parang floating. Parang iniisip ko, inuunahan ko na iyon. Ay, patapos na. Hindi na nila ako love. Yung third , ‘The Love Affair,’ personal naman iyon,” dagdag niya.

Worth it naman ang desisyon ni Bea na mag-stay pa sa industriya dahil isa nga siya sa mga kinikilalang pinakamagaling na artista sa kanyang henerasyon ngayon. Hindi rin naman siya nababakante ng trabaho.

Sa susunod nga na linggo, nakatakda nang lumabas ang kanyang pelikulang Kasal kasama sina Derek Ramsey at Paulo Avelino. Bukod pa rito, bibida rin siya sa horror film na Eerie kung saan makakasama niya si Charo Santos.