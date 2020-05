BDO Foundation suportado ang gobyerno vs coronavirus

Namahagi ng 300 smartphones na may prepaid load bukod sa 550 power banks ang BDO Foundation bilang suporta sa RapisPass at Relief Agad na tumutulong sa mga frontliner at mga Pilipino na naapektuhan ng novel coronavirus pandemic.

“The RapidPass System and ReliefAgad Program are ways to make movement and transactions more efficient in communities under enhanced community quarantine and general community quarantine,” paliwanag ni Teresita Sy-Coson, chairperson ng BDO na nagsabi layunin ng foundation na makatulong sa mga komunidad.

Bilang suporta sa RapidPass, 300 smartphones na may prepaid loads at 550 power banks ang donasyon ng BDO-Foundation sa Department of Science and Technology (DOST). Pormal itong ibinigay ni BDO Foundation president Mario Deriquito kay DOST National Capital Region regional director Jose Patalinjug III.

Sa pamamagitan ng mga bagong smartphones, magiging mas mabilis ang pag-scan sa mga QR codes sa mga checkpoint ng Philipine National Police at Armed Forces of the Philippines kung saan dumadaan ang halos 500,000 mga awtorisadong frontliners at service personnel.

Naiiwasan umano ang trapik sa 180 control point at napapabilis ang pagdaan ng mga sasakyan na may dalang essential goods sa panahon ng quarantine.

Suportado din ng foundation ang ReliefAgad, isang web application na ginagamit sa pamamahagi ng cash transfer at financial assistance sa mga benepisyaryo ng SAP. Pinapangasiwaan ito ng Department of Social Welfare at Department of Information and Communications Technology para sa tamang impormasyon ng mga beneficiary.