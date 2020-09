BCDA-Vince Dizon inipit P13B ng AFP

Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros na magsagawa ng comprehensive audit sa operasyon ng Bases Conversion and Development Authority (BCDA) at sa paggamit ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ng kanilang share sa kita ng BCDA na umaabot sa P13.2B nitong mga nakalipas na taon.

Si Vince Dizon ang kasalukuyang Presidente at CEO ng BCDA.

Kasabay nito ang pagkuwestiyon din ng senadora sa remittance na ginagawa ng BCDA para pondohan ang modernization program ng AFP.

Inihain ni Hontiveros ang Senate Resolution No. 520 na nanawagan para sa imbestigayon sa paggamit ng share ng AFP galing sa BCDA mula sa pagbenta ng ilang military asset ng pamahalan.

“Ngayong patuloy ang banta ng terorismo at ang panggigipit ng China, kailangan natin siguraduhin na may sapat na pondo para sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas,” pahayag ni Hontiveros.

“We need to conduct a comprehensive audit of the proceeds from BCDA’s operations over the years, to determine whether the AFP has been receiving its rightful share of such proceeds to finance its modernization projects,” dagdag nito.

Ginawa ni Hontiveros ang panawagan matapos ihayag ni AFP chief General Gilbert Gapay na nabigo umanong i-remit ng BCDA sa AFP ang mahigit P13.2 bilyon kita nito na required sa ilalim ng batas.

Sa Bases Conversion and Development Act (RA 7898) mandato ng BCDA na i-remit ang 35% ng kanilang proceed sa pagbenta ng dating military reservation para gastusan ang iba’t ibang proyekto sa ilalim ng AFP Modernization Program.

Subalit pinabulaan ng BCDA na nabigo silang i-remit ang P13.2 bilon sa AFP at iginiit na naka-park lang ito sa Bureau of Treasury.

“The conflicting claims of these two agencies should be investigated and reconciled. Nasaan na ba talaga ang P13.2 billion na hinihingi ng AFP? Bakit hindi pa ito ginagamit para pondohan ang mga kailangan na barko, eroplano, weapon systems at ibang kagamitan?,” tanong ni Hontiveros.

Sa Commission on Audit (COA) Annual Audit Report noong 2017, nadiskubreng walang natanggap na share ang AFP mula sa operasyon ng BCDA sa ilang military camp sa labas ng Metro Manila, kabilang ang Clark Special Economic Zone.

“Any shortage of funding for the AFP modernization program seriously threatens our ability to protect Filipinos from various threats, including terrorist attacks and aggression by foreign countries in our territorial waters. Ang bawat piso na hindi naibibigay sa modernisasyon ng AFP ay naglalagay sa buong bansa sa alanganin,” pagtatapos pa nito. (Dindo Matining)