BBM tutulungan mga nasira ang bahay sa lindol

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na tutulungan ng gobyerno ang mga mamamayan na nawasak ang mga bahay dahil sa 7.3 magnitude na lindol na yumanig sa Abra at sa iba pang lalawigan sa Luzon.

Sinabi ng pangulo na pangunahing kailangan ng masisilungan ang mga biktima ng lindol kaya pinakilos agad ang mga lokal na opisyal na bigyan ng masilungan pansamantala ang mga ito .

“Tutulong kami, siyempre. The immediate — lalo na sa lindol, ang immediate concern is shelter kasi nga kahit na titingnan mo ‘yong bahay mukhang matibay, hindi mo malalaman hanggang nainspeksiyon nang mabuti ‘yon,” anang pangulo sa pagbisita kahapon sa Abra.

Hindi aniya pababayaan ang mga biktima ng lindol kaya makakaasa ng tulong mula sa gobyerno ang mga mamamayang nasira ang mga bahay.

“In the meantime, it is up to us, the government, to provide shelter for them to be able to feed them while they are in the shelters. And to inspect their residences, their places of business para makita natin kung puwede na silang bumalik, puwedeng magtrabaho ulit, puwede na bumalik sa kanilang mga bahay,” dagdag ng pangulo.(Aileen Taliping)