BBM tukoy na mga smuggler sa BOC, Agri

Kumpiyansa si outgoing Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III na kayang resolbahin ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang smuggling ng produktong pang-agrikultura gayundin ang katiwalian sa Department of Agriculture.

Ayon kay Sotto, base sa kanilang naunang pag-uusap ni Marcos ay may listahan na umano ito ng mga taong sangkot sa ilegal na importasyon ng mga produktong pang-agrikultura.

“Yes [address smuggling, corruption. Lock, stock, and barrel. I am expecting the president to scrutinize everything. He knows what’s going on,” sabi ni Sotto sa panayam ng mga reporter.

“As a matter of fact, I’m not sure if I’m at liberty to say so, but I know for a fact that he already has a list of those involved in the smuggling,” dagdag pa niya.

Sabi pa ni Sotto, nababahala at napapailing lang umano si Marcos nang mapag-usapan ang tungkol sa problema sa smuggling sa DA at sa Bureau of Customs.

“Well, when we were talking about it, he was shaking his head. He was, anong tawag doon, I know, I sensed it. His facial expression, and the way he was shaking his head. He was disgusted with what he was hearing,” ani Sotto.

Maganda rin umano ang desisyon ni Marcos na pansamantalang pamunuan ang DA. (Dindo Matining)